“Burun estetiği güveni artırıyor”

RİNOPLASTİ ( BURUN ESTETİĞİ ) HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Çorum Özel Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Murat BİTGEN Rinoplasti (Burun Estetiği) ameliyatı hakkında bilgiler verdi.

Opr. Dr. BİTGEN şunları söyledi;

Ülkemizde en sık yapılan estetik ameliyat Rinoplastidir (Estetik Burun Ameliyatı). Rinoplasti operasyonu burundaki şekil bozuklukları ve nefes alma problemlerini gidermek için yapılan, burun kemik ve kıkırdaklarının yeniden şekillendirildiği bir uygulamadır. Burun üstünde kemer olması, burun ucu düşüklüğü, burun genişliğinin fazla olması, burun eğrilikleri, burun deliklerinde asimetri gibi durumlar bu operasyonla giderilebilir. Ayrıca hastaların birçoğunda nefes alma problemleri de mevcuttur. Geçirilmiş travmalara ya da doğuştan gelen durumlara bağlı olarak orta duvar eğriliği (septum deviasyonu) olan hastaların bu şikâyetleri de operasyon sırasında düzeltilebilmektedir.

Estetik burun ameliyatı genel anestezi altında gerçekleştirilir. Hastalar aynı gün hastaneye yatırılır, tek kişilik odalarda hazırlıkları tamamlanır. Yaklaşık 1,5 saat süren operasyonun ardından hastalar ağrı olmadan dinlenmeye alınırlar. 1 gün hastanede yatırıldıktan sonra taburcu edilirler. Hastaların burnunda kanama kontrolü için 3-4 gün kadar silikon tamponlar kalır. 1 hafta süre ile burun üstünde atel bulunur. Ateller çıktıktan sonra 5 gün kadar da bant yapıştırılır. 15 gün içinde hastalar normal hayatlarına dönebilir.

Estetik burun ameliyatının açık ve kapalı olmak üzere iki çeşidi vardır. Hastaların talepleri ve yapılacaklara göre ameliyat şekline karar verilir. Hastaların talepleri dinlenir, tıbbi olarak hastaya sıkıntı çıkarmayacak düzeltmeler yapılabilir.

Başarılı bir burun ameliyatından sonra hastanın kendine olan güveni artar, toplumsal ilişkileri kuvvetlenir. Ameliyattan önce iyi araştırma yapılması, öngörülebilir taleplerde bulunulması ameliyat başarısını artıran etmenlerdir. Ameliyattan sonra 1 ay kadar ağır spor yapılmaması gözlük takılmaması önerilir.

Rinoplasti ameliyatı Çorum Özel Hastanesinde başarı ile yapılmaktadır.

