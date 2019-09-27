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Bursa’da İskilip tanıtımı

Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Bursa Anadolu Günleri”, önceki gün Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Fuayesi’nde başladı.

Bursa’da İskilip tanıtımı

Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Bursa Anadolu Günleri”, önceki gün Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Fuayesi’nde başladı.

27 Eylül 2019 Cuma 00:52
Bursa’da İskilip tanıtımı

Bursa Valisi, hemşehrimiz Yakup Canbolat’ın konuşmasıyla açılan etkinliğe, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı, Ak Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu başta olmak üzere seçkin davetliler katıldı.

BİLDEF Başkanı Mustafa Dursun, konuşmasında, “Bursalı hemşehrilerimiz ve çevre illerden gelen misafirlerimiz, burada Anadolu’nun yöresel kültürünü, lezzetlerini, el sanatlarını ve folklorunu yakından tanıma fırsatını bulacaklar” dedi.

Bursa Çorumlular Derneği’nin de stant açtığı Anadolu Günleri’nde, İskilip Belediyesi tarafından desteklenen Kadın Girişimciler Kooperatifi ile ağaç işleri sanatçısı Mustafa Hakdemir, başarılı bir tanıtım gerçekleştirdiler. Ayrıca İskilip Çıtır Kuruyemiş de leblebi standı açtı.

(Haber Merkezi)

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