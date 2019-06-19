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Burhaniye Emniyet Müdürü’ne Çorumlulardan ziyaret

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, önceki ay göreve başlayan Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz’a ziyaretler devam ederken, Korkmaz’ın dünkü ziyaretçileri de Çorumlular oldu. Müdür Korkmaz’a hoş geldin ziyaretinde bulunan Körfez Çorumlular Platformu Başkanı İsmail Eker, başkanlığındaki ekip başarı dileğinde bulundu.

Burhaniye Emniyet Müdürü’ne Çorumlulardan ziyaret

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, önceki ay göreve başlayan Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz’a ziyaretler devam ederken, Korkmaz’ın dünkü ziyaretçileri de Çorumlular oldu. Müdür Korkmaz’a hoş geldin ziyaretinde bulunan Körfez Çorumlular Platformu Başkanı İsmail Eker, başkanlığındaki ekip başarı dileğinde bulundu.

19 Haziran 2019 Çarşamba 01:31
Burhaniye Emniyet Müdürü’ne Çorumlulardan ziyaret

Körfez Çorumlular Platformu çatısı altında toplanan Çorumlular, Edremit Körfezi’ndeki kurum ve kuruluşları ziyaret etmeye devam ediyor. Dün, Platform Başkanı İsmail Eker, öncülüğündeki Alaca temsilcisi Aşir Cirit, Mecitözü temsilcisi Selahattin Karasu, Osmancık temsilcisi Ahmet Akgül, İskilip temsilcisi Ahmet Tekeş ve Sungurlu temsilcisi Müslim Yıldız Burhaniye İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz’ı ziyaret etti. Konuklarını makamında ağırlayan Korkmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Müdür Korkmaz’a yeni görevinde başarı dileyen İsmail Eker, “ Mustafa bey daha önce Edremit’te göre yaptı. Kendisini çok seviyoruz. Daha sonra Bigadiç’e gitti. Şimdi ise gene Körfez’e döndü. Burhaniye Emniyet Müdürü oldu. Kendisine hoş geldin diyoruz, başarılar diliyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

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