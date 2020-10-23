Burhan Özölçer defnedildi

Suna Özölçer’in eşi, Zonguldak Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve sigortacı Hakan Özölçer’in babaları olan Burhan Özölçer’in cenazesi saat 11.00’de hastaneden alınarak Ulumezar’a getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından ise toprağa verildi.

Cenazeye Çorum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yahya Çoban, Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal başta olmak üzere çok sayıda seveni katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)