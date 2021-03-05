Burak Külcü, Gelecek Partisi’nde Merkez İlçe Başkanlığı’na atandı

Gelecek Partisi İl Başkanı Gökhan Külcü, partide bazı görevlere atamalar yapıldığını belirterek yeni görev alan arkadaşlarına başarı dileklerini iletti. Partide düzenlenen törende Burak Külcü ve Hüseyin Fışkın’ın yetki belgelerini Gelecek Partisi İl Başkanı Gökhan Külcü teslim etti. Gökhan Külcü iki ismi de kutladı.



Gelecek Partisi İl Başkanlığı’nda düzenlenen yetki belgesi töreninde konuşan İl Başkanı Külcü, Bitlis’te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 askerimize rahmet diledi.

Partilerin insanların çabalarıyla faaliyet gösteren kurumlar olduğunu hatırlatan Külcü, “Yeni kurulan partilerde gönüllülük esasıyla çalışılıyor. Bazı arkadaşlarımız bu işe gönül koydular. Çalıştılar, çabaladılar, çabalarını takdir ettik. Kendilerine tekrardan teşekkür ediyoruz. Emeklerini yadsıyamayız. Siyasi partiler devamlılığı olması gereken kurumlar Gelecek Partisi de bu devamlılığı sağlamak için ülkeye de gereken katkıyı sağlamak için faaliyetlerini sürdürüyor.

Çorum Merkez İlçe Başkanlığında bir atamamız gerekiyordu, taşın altına elini koyan Burak kardeşimize teşekkür ediyorum. Hayırlı oldun diliyorum. Gençlik Kollarında da Hüseyin Fışkın bu yükü omuzladı, kendisine teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Partimiz çalışmalarına hız kesmeden devam edecek” şeklinde konuştu.

(Nurdan AKBAŞ)