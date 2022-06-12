“Burada bırakılırsa yazık edilmiş olur”
Demet Sabancı Çetindoğan başkanlığındaki T-ONE Derneği ile Çorum İş Kadınları Derneği’nin işbirliğiyle, geçmişin bir kadın kahramanı tarihin derinliklerinden gün yüzüne çıkarıldı. 7 Mart’ta İstanbul Pera Palas’ta yapılan Puduhepa tanıtım etkinliği, 8-9 Haziran günleri de, Çorum, Alacahöyük ve Hattuşa’da gerçekleştirildi.
Dolu dolu geçen ve tüm konukların da takdirini toplayan etkinlik, Puduhepa figürü üzerinden, “bu toprakların barışın, kadın-erkek eşitliğinin ve inançlara saygının anavatanı olduğu” tezini tüm dünyaya duyurma adına çok önemli bir “ilk adım” oldu. Ancak, burada bırakılır, devamı getirilmezse, umulan sonucun elde edilmesi de elbette mümkün olmayacak.
T-ONE Derneği yöneticilerinden, Dokuz Eylül Üniversitesi Sanat Tarihi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Savaş Arslan, Hattuşa gezisinin sonunda Çorum’a veda etmeden önce, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a kısa bir değerlendirme yaparak, bu başarılı projenin mutlaka devam ettirilmesi gerektiğini, kalabalık turist kafilelerinin, burada yapıldığı gibi görsel şölenlerle Hattuşa’ya çekilebileceğini ifade etti. Prof. Arslan, “Puduhepa’nın tanıtılmasında, hepimizin, ama öncelikli olarak Çorumluların sorumluluğu var” diye konuştu.
(Haber Merkezi)
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