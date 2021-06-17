Bunalıma giren esnaf intihar etti

Olay, geçtiğimiz gece 22.30 sıralarında Kale Mahallesi Emek Caddesi 102 Evler 2. Sokak Ehli Beyt Camii arkasında meydana geldi. Genç esnafın, evde hortumla kendisini asarak intihar ettiği öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk muayenenin ardından Ercan Şahin'in vefat ettiği tespit edildi. Ercan Şahin'in ölüm haberini alan annesinin feryatları yürekleri dağlarken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Seydi Şahin ve Sibel Şahin’in oğlu, Emrah Şahin’in kardeşi olan Ercan Şahin’in bir miktar borcunun bulunduğu, bundan dolayı bunalıma girerek canına kıydığı edinilen bilgiler arasında.

(Haber Merkezi)

