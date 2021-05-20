Bulut eleştirdi, Çöplü yanıtladı

CHP Belediye Meclis Üyesi Nazik Bulut, 2020’de 454 milyonluk gelir tahakkukunda bulunulmasına rağmen 2019’dan 62 milyon liralık alacağın bulunduğunu belirterek, “2021’e ise 82 milyon liralık alacak devredilmiş. Söz konusu devredilen alacakların zaman aşımına uğrayıp uğramamasıyla ilgili bir cetveli hesap bilançosunda göremedik” dedi.

Bulut, kesin hesaba göre tahsilat oranının yüzde 84’lerde görüldüğünü ancak bunun gerçeği yansıtmadığını ve rakamlara dikkatlice bakıldığında aslında tahsilat oranının yüzde 27’lerde olduğunu söyledi.

CHP’li Bulut’un ardından kürsüye çıkan Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, 2021’de olağanüstü bir süreçten geçildiğini söyledi. Pandemi ile birlikte CHP’li üyelerin ‘su faturalarında indirime gidilsin’, ‘esnaftan vergi alınmasın’ gibi taleplerde bulunduğunu anımsatan Çöplü, “Geçen yıl olağanüstü bir dönem yaşadık. Hukuk birimimiz tabi ki çalışıyor. Yapılandırmalar yapıldı. ‘Tahsilat oranı düşük’ demek hoş bir şey değil” şeklinde konuştu.

CHP Grup Başkanı Tuncay Yılmaz da pandeminin bütün ülkeyi etkilediğini belirterek, “Evet, ‘faturalarda indirim yapılsın, reklam-ilan vergisi alınmasın’ gibi önergeleri verdik. Bunlarla ilgili bir takım adımlar atıldı ancak bizim eleştirimiz bunlara yönelik değil. Son 5 yılın Sayıştay raporlarına göre Çorum Belediyesi’nin gerçekleşen tahsilat oranının ortalaması yüzde 27’lerde. Bizim asıl sorumuz, bununla ilgili zamanaşımı olup olmayacağı yönünde” dedi. (Haber Merkezi)

