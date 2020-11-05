Son Dakika

Bülent Ecevit kabri başında anıldı

Başbakanlardan Bülent Ecevit, ölümünün 14'üncü yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Güncel 05.11.2020, 20:20
6
Bülent Ecevit kabri başında anıldı

Devlet Mezarlığı'nda düzenlenen anma töreninde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Bülent Ecevit, Beşparmak Dağları’na milliyetçiliği yazdıran, Türk siyasetine, Türk devlet hayatına dürüstlüğü gösteren eşsiz bir liderdi. Rahmetli Bülent Ecevit genel başkanımız sadece siyasi kimliği ile değil aynı zamanda hayatı ile de hepimiz için örnek olmuştur. Bugün kendisini özlemle, saygıyla ve sevgiyle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

6 Kasım 2006 tarihinde vefat eden Bülent Ecevit’in 14’üncü ölüm yıl dönümünde kabri başındaki anma törenine katılan Demokrat Sol Partili (DSP) ve Cumhuriyet Halk Partili (CHP) sevenleri dua ederek, mezarına karanfiller bıraktı. Anma törenine DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın yanı sıra CHP milletvekilleri ve partililer katıldı.

(İHA)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
14°
parçalı bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 05 Kasım 2020
İmsak 05:42
Güneş 07:08
Öğle 12:29
İkindi 15:14
Akşam 17:40
Yatsı 19:00

Gelişmelerden Haberdar Olun

@