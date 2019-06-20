Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 19°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
94158
ALTIN
257.381
DOLAR
5.7769
STERLİN
7.3167
EURO
6.5197

Budakören Şelalesi’nde doğa yürüyüşü

Şehit Onur Bakbak İlkokulu Çevre Koruma Kulübü öğrencileri tarafından Budakören Şelalesi ve Kayabaşı mevkiinde, doğa yürüyüşü, kültür gezisi ve çevre temizlik etkinlikleri düzenlendi.

Budakören Şelalesi’nde doğa yürüyüşü

Şehit Onur Bakbak İlkokulu Çevre Koruma Kulübü öğrencileri tarafından Budakören Şelalesi ve Kayabaşı mevkiinde, doğa yürüyüşü, kültür gezisi ve çevre temizlik etkinlikleri düzenlendi.

20 Haziran 2019 Perşembe 21:00
Budakören Şelalesi’nde doğa yürüyüşü

Çorum-Alaca yolu (32.km) üzerinde bulunan Budakören Şelalesi’ne, doğrudan ulaşım imkânı olmadığından, Kayabaşı mevkiinden şelaleye kadar doğa yürüyüşü düzenlendi. Öğrenciler, şelale ve çevresinde bulunan doğal güzellikleri, 46 metre yüksekliği bulunan kaya kütleleri altında oluşan mağaralar gezerek, eşsiz manzara ortamlarında fotoğraf çekimleri yaptılar. Etkinliğin ardından kapsamlı çevre temizliği yapan öğrenciler, şelalenin sunduğu eşsiz güzelliklerin tadını çıkardı.

Gezi ile ilgili yapılan açıklamada; “Çorum merkeze bağlı Budakören Köyü sınırları içerisinde yer alan ‘Budakören Şelalesi’ Çorum’un doğa turizmi açısından bir tabiat harikasıdır. Sarp kayalıklar arasından vadiye dökülen sulardan oluşan muhteşem güzellikler görülmeye değer. Çorum merkeze 26, Alaca ilçe merkezine 18,5, Çorum-Alaca yoluna 1, Hatap Barajı’na 3 kilometre uzaklıkta olan şelale Budakören Köyü’ne 500 metre, Arpaöz Köyü’ne 1.350 metre, Pembecik Köyü’ne ise 1 kilometre mesafede yer alıyor” denildi.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Çorum Belediyesi’nde tam kadro yağış seferberliği
Çorum Belediyesi’nde tam kadro yağış seferberliği
Yusuf Ahlatcı, Safi Holding’i ziyaret etti
Yusuf Ahlatcı, Safi Holding’i ziyaret etti
Prof. Cafer Tayyar Sadıklar, hafta başı Çorum’a gelecek
Prof. Cafer Tayyar Sadıklar, hafta başı Çorum’a gelecek
“Alternatif turizm alanlarına yoğunlaşmalıyız”
“Alternatif turizm alanlarına yoğunlaşmalıyız”
ASKOM toplantısı yapıldı
ASKOM toplantısı yapıldı
"Gencim Geleceğim Ailemle Güleceğim" Projesi tamamlandı
"Gencim Geleceğim Ailemle Güleceğim" Projesi tamamlandı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim