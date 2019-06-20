Budakören Şelalesi’nde doğa yürüyüşü

Çorum-Alaca yolu (32.km) üzerinde bulunan Budakören Şelalesi’ne, doğrudan ulaşım imkânı olmadığından, Kayabaşı mevkiinden şelaleye kadar doğa yürüyüşü düzenlendi. Öğrenciler, şelale ve çevresinde bulunan doğal güzellikleri, 46 metre yüksekliği bulunan kaya kütleleri altında oluşan mağaralar gezerek, eşsiz manzara ortamlarında fotoğraf çekimleri yaptılar. Etkinliğin ardından kapsamlı çevre temizliği yapan öğrenciler, şelalenin sunduğu eşsiz güzelliklerin tadını çıkardı.

Gezi ile ilgili yapılan açıklamada; “Çorum merkeze bağlı Budakören Köyü sınırları içerisinde yer alan ‘Budakören Şelalesi’ Çorum’un doğa turizmi açısından bir tabiat harikasıdır. Sarp kayalıklar arasından vadiye dökülen sulardan oluşan muhteşem güzellikler görülmeye değer. Çorum merkeze 26, Alaca ilçe merkezine 18,5, Çorum-Alaca yoluna 1, Hatap Barajı’na 3 kilometre uzaklıkta olan şelale Budakören Köyü’ne 500 metre, Arpaöz Köyü’ne 1.350 metre, Pembecik Köyü’ne ise 1 kilometre mesafede yer alıyor” denildi.

(Haber Merkezi)