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“Bu Yaz Camideyim” protokolü imzalandı

Geçtiğimiz günlerde İl Müftüsü Muharrem Biçer’i ziyaret eden Genç MÜSİAD her yaz geleneksel hale gelen “Bu Yaz Camideyim” protokolünü bu yıl da imzaladığı bilgisini verdi.

“Bu Yaz Camideyim” protokolü imzalandı

Geçtiğimiz günlerde İl Müftüsü Muharrem Biçer’i ziyaret eden Genç MÜSİAD her yaz geleneksel hale gelen “Bu Yaz Camideyim” protokolünü bu yıl da imzaladığı bilgisini verdi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 01:03
“Bu Yaz Camideyim” protokolü imzalandı

Proje hakkında bilgilerde veren Genç MÜSİAD Başkanı Emre Çıtak; ‘’Genç MÜSİAD olarak her yaz geleneksel hale getirdiğimiz ‘Bu Yaz Camideyim’ projemizi bu yılda devam ettireceğiz. Bugün hem bu projemiz ile ilgili Müftümüzü bilgilendirmek hem de protokol imzalamak için bir araya geldik. Her yıl bu güzel projeyi farklı Camilerimizde gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl Fatih Sultan Mehmet Camii’nde projemizi faaliyette geçirmiştik. Bu yıl ki projemizi hangi Camide gerçekleştireceğimiz ilerleyen günlerde netlik kazanacaktır. Müftümüze tekrardan görevinde başarılar diliyoruz ve kendisine göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ediyoruz’’ dedi.

Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer ise; ‘’Genç MÜSİAD ailesine bizleri ziyaret ettikleri için ve her yıl düzenledikleri ‘Bu Yaz Camideyim’ projesi için teşekkür ediyorum. Çocuklarımız bu tür etkinlikler ile hem alemlere Rahmet olarak indirilen Kuran-ı Kerimi öğreniyor hem de İslam dinimizin güzelliklerini yaşıyorlar. Böylesi güzel projelerde bizde vesile olduğumuz için ayrıca mutluluk duyuyoruz’’ dedi.(Haber Merkezi)

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