“Bu ülkeye adalet, hukuk ve özgürlük lazım”

Baro başkanlarının 200 metre yürümesine müsaade etmeyen zihniyetin aynı zamanda anayasal kurumlar ve anayasal haklara da saygısının olmadığının görüldüğünü söyleyen Diken, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Barolar Birliği makamını işgal eden Metin Feyzioğlu yaşanan bu vahim olayın iktidar kadar müsebbibidir.

Yürüyüşün başında televizyon kanallarında yürüyüş yapan baro başkanlarını terör örgütü üyesiymiş gibi lanse eden birlik başkanı, makamının işgalcisi kendisinin varlık sebebi baroların başkanlarına kötü muamele edilirken ve hukuk ayaklar altına alınırken instagram fenomenliğine devam etmiştir. Teslim ettiği kurumun saygınlığını ve ağırlığını taşımayan ve oturduğu koltuktan kalkmamak için her yola başvurmaktan çekinmeyen instagram fenomeninin başkanlığı fiilen bitmiştir.

Çoklu baro gibi yalnızca sistemi bozmaya yönelik hareketler ihtiyacımız olan değildir. Feyzioğlu ve zihniyeti ömrübillah avukatların başında kalması gereklilik değildir.

Bu yaşananlar yargılamaların etkisiz savunmayla bir nevi iktidar güdümlü kadılık sistemiyle yapılmasının ön hazırlığı olduğu açıktır.

Bu ülkeye adalet lazımdır. Bu ülkeye hukuk lazımdır. Bu ülkeye özgürlük lazımdır.

Yaşanan olayların baş müsebbibi Metin Feyzioğlu işgal ettiği makamdan istifa etmelidir.” (Haber Merkezi)