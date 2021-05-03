‘Bu tablonun sorumlusu kim?’

Salgının başından beri iktidarı defalarca uyardıklarını ifade eden Özsaçmacı, uyarıların yanında nelerin yapılması gerektiğini de gün gün anlattıklarını söyledi.

İYİ Parti olarak, “3 hafta tam kapanma için gecikmeyin, bu işin sonu iyi değil” dediklerini hatırlatan Bekir Özsaçmacı, yaptığı yazılı açıklamasında şöyle konuştu:

“Kıymetli hemşerilerim; Bizleri mübarek Ramazan ayına kavuşturan Cenab-ı Allah’a şükürler olsun. On bir ayın sultanı, bu mübarek ayda, Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin. Olanlara nefis terbiyesi, olmayanlara rızık, milletimize ve tüm insanlığa sağlık ve huzur versin.

Değerli hemşerilerim;

Salgının başından beri, iktidarı defalarca uyardık. Uyarıların yanında, neler yapılması gerektiğini de, gün gün anlattık.

‘Bilim insanlarına kulak verin, milletimizin canı daha fazla yanmasın’ dedik.

‘Üç hafta tam kapanma için gecikmeyin, bu işin sonu iyi değil’ dedik.

‘Aşı tedarikini ciddiye alıp, bir an önce aşıları getirin, başka çıkış yok’ dedik.

‘Dar gelirli vatandaşlarımızı, öğretmenlerimizi öncelikli olarak aşılayın’ dedik.

‘İnsanüstü bir gayretle çalışan, sağlık ordumuz yoruldu, yüklerini hafifletin, onlara moral verin’ dedik.

‘Esnek mesai uygulamasına acilen dönün, milyonlarca vatandaşımızı, aynı saatte toplu taşıma araçlarına bindirmeyin’ dedik.

Ekonomik destek paketleri önerdik, kaynaklarını gösterdik. Ama maalesef bir kulaklarından girdi, diğerinden çıktı. Biz, işi ciddiye alıp, önlemleri sıkılaştırmalarını beklerken, onlar gittiler, lebalep kongreler yapıp, virüse davetiye çıkardılar.

Sonuç? Türkiye dünyada en çok vaka görülen ülke oldu.

Biz bu tabloyu hak etmedik. Ama özveriyle çalışan doktorlarımızın, sağlık ordumuzun uyarılarını dinlemeyenler, aklın ve bilimin yolundan sapanlar, Türkiye’yi maalesef bu korkunç tabloyla baş başa bıraktı. Salgını ciddiye alıp, üzerine düşeni yapmaya çalışan ülkeler, birer ikişer normale dönerken, Türkiye’nin, en kötü dönemini yaşıyor olması, bir büyük basiretsizliğin, bir büyük ciddiyetsizliğin, bir büyük beceriksizliğin sonucudur. Bu tablo milletimizin değil, iktidarın eseridir.

Hem diğer illerde hem de Çorum ilimizde vaka sayıları 6-7 kat arttı, sağlık çalışanları feryat etti onu da duymadınız, hiç mi merak etmediniz? Duymadınız, merak etmediniz, umurunuzda bile olmadı. Çünkü milletimiz canıyla uğraşırken, siz başka hesapların, başka planların peşindesiniz. Şimdi de çıkıp utanmadan, ‘Salgının bu noktaya ulaşmasından, 84 milyon hepimiz sorumluyuz’ diyerek, suçu milletin üzerine atmaya kalkıyorsunuz. Kurallara uymayanları, önlem almayanları ayrı tutuyorum. Ama hayır. Bu tablonun sorumlusu milletimiz değil. Bu tablonun sorumlusu, salgını yönetemeyen, aşıyı getiremeyen, milleti yokluğa mahkûm eden sizsiniz! Suçu milletin üzerine yıkıp kaçamazsınız.

Öyle zora gelince, kaçıp saklanmak yok. Arşa çıkan vaka sayılarının sorumluluğunu alacaksınız. Gelmeyen aşıların sorumluluğunu alacaksınız. O lebalep kongrelerin sorumluluğunu alacaksınız. Öyle yağma yok. Sorumluluğu alacaksın ve Türkiye’yi salgın listesinin ilk sırasına çıkaran, bu basiretsizliğin, bu umursamazlığın, bu beceriksizliğin hesabını, ilk seçimde milletimize mutlaka vereceksiniz.”

