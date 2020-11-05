“Bu ortamda çıkacak yasa kayıtdışını artırır”

Şeker-İş Çorum Şubesi’nde Türk-İş’e bağlı sendikaların yönetici ve üyelerinin katılımıyla torba yasa ile ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Sefer Kahraman, yasanın geri çekilmesini istedi.

Konuşmasında İzmir’de yaşanan depremde hayatını kaybeden yurttaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifa, ailelere ise sabır ve metanet dileyerek başlayan Kahraman, yüce Allah’ın bir daha ülkemize böyle acılar yaşatmamasını da diledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülerek Genel Kurul’a sevk edilen 43 maddelik torba yasanın geri çekilmesini istediklerini belirten Sefer Kahraman, yasanın komisyonda jet hızıyla geçmesini anlamadıklarını kaydetti.

Torba yasanın özellikle 16-28 ve 32. Maddelerinin işçi ve sendikalar için kırmızı çizgi olduğunu belirten Sefer Kahraman, “Kanun Teklifiyle belirli süreli iş sözleşmesinin kapsamının genişletilmesi söz konusudur. Belirli süreli sözleşme ile çalışan işçiler, kıdem ve ihbar tazminatı ile iş güvencesi (işe iade davası) hükümlerinden yararlanamadığından bu düzenlemeyi son derece sakıncalı buluyoruz” dedi.

“25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanların hiçbir şarta bağlı olmaksızın belirli süreli iş sözleşmesi ile (geçici işçi olarak) istihdam edilmesi sonucunda kıdem ve ihbar tazminatı gibi haklardan yararlanamamaları büyük haksızlıkların ortaya çıkmasına neden olacaktır” diyen Türk-İş İl Temsilcisi Sefer Kahraman, yaşa bağlı olarak getirilecek bu düzenlemenin çalışanlar arasında ayrıma yol açacağını, çalışma düzeni ve sosyal adaletin bozulmasına neden olacağını da kaydetti.

Türkiye’de belirsiz süreli iş sözleşmesi esasına dayalı olarak düzenlenen iş hukuku düzeninin bu yasa ile alt üst olacağını da kaydeden Kahraman, “Yaşa bağlı olarak getirilen bu ayrım Anayasanın eşitlik ilkesine de aykırıdır. Bu düzenlemeyi özellikle sosyal güvenlik hakkı açısından sakıncalı buluyoruz” diye konuştu.

Türk-İş olarak işçilerin başta kıdem tazminatı ve sosyal güvenlik hakları olmak üzere Anayasa ile yasalarla güvence altına alınmış haklarına zarar vereceğini düşündükleri teklifin geri çekilmesini talep ettiklerini de belirten Kahraman sözlerine şöyle devam etti: “Ülkemizin küresel salgın ve deprem felaketiyle uğraştığı ve yaralarını sarmaya çalıştığı bu zor günlerde, çalışanları büyük endişelere sevk eden ve hak kayıpları yaratacak bu teklifin TBMM gündeminden geri çekilmesi bütün çalışanların ortak arzusudur. TBMM’deki bütün siyasi partileri bu konuda sağduyulu davranmaya ve işçilerin sesine ve arzusuna kulak vermeye çağırıyoruz. Esnek çalışma uygulamasını İşverenler yıllardır talep ediyordu, şimdi PANDEMİ bahane edilerek bunu uygulamaya koymak istiyorlar.

Türkiye’de kayıtdışı istihdam % 34 seviyesindedir ve çalışanların yüzde 87’si örgütsüzdür. Böyle bir ortamda esnek çalışmayı getirmek kayıt dışını artırır, sendikal örgütlülüğü de olumsuz etkiler. Kimse gençlerin geleceğini ellerinden almamalı, onları su istimale açık işverenlerin insafına bırakmamalı. Su istimale açık adımlar atılmamalı. Aksi takdirde çalışma barışının bozulması, gençlerin geleceğini karartmak, büyük bir vebal altında kalınacağını bir kez daha dile getiriyoruz”

(Haber Merkezi)