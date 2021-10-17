Bu gece Mevlid Kandili
Bu gece mübarek Mevlid Kandili’ni idrak ediyoruz.
Güncel 17.10.2021, 03:16
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Peygamberimiz Hz. Muhammed’in dünyaya geldiği, Rebiülevvel ayının 11’ini 12’sine bağlayan geceyi, İslâm Alemi olarak Mevlid Kandili olarak kutluyoruz.
İnananlar bu kutsal geceyi ibadetlerle, günahlarının affı için Allah’a yakararak ve Hazreti Peygamber’den şefaat dileyerek geçirecekler. (Haber Merkezi)
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