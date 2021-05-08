BU GECE KADİR GECESİ

Kur’an-ı Kerim’in indirildiği bu gece, insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası olduğu için, yine Kur’an’da “bin aydan daha hayırlı” olarak bildirildi.

İnananlar, bu çok özel geceyi ibadetle ve günahlarının affı için Yüce Allah’a yakararak geçirecekler.

Kadir Gecesi’nin ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur, esenlik getirmesini diliyoruz.

KADİR GECENİZ KUTLU OLSUN.