Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 23°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
102686
ALTIN
255.580
DOLAR
5.5506
STERLİN
6.7612
EURO
6.1902

“Bu çocuk benim” kavgası karakolda bitti

ÇORUM’da caddede yürüyen kadın yolda bir başkasının kucağında gördüğü çocuğa “Bu çocuk benim çocuğum” diyerek sarılmak isteyince ortalık biranda karıştı.

“Bu çocuk benim” kavgası karakolda bitti

ÇORUM’da caddede yürüyen kadın yolda bir başkasının kucağında gördüğü çocuğa “Bu çocuk benim çocuğum” diyerek sarılmak isteyince ortalık biranda karıştı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 20:31
“Bu çocuk benim” kavgası karakolda bitti

Olay İnönü Caddesinde bir banka önünde meydana geldi. İddialara göre, Bir süre önce Çorum’da yetiştirme yurduna verilen küçük yaşlardaki bir erkek çocuğu bir koruyucu aile tarafından sahiplenildi.

Çocuğun gerçek annesi olduğunu iddia eden kadın, Caddede karşılaştığı koruyucu aileden çocuğu almak isteyince ortalık bir anda karıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 

Koruyucu aile küçük çocuğu vermek istemezken, çocuğun gerçek annesi olduğunu iddia eden kadın ise direndi ve "çocuğumu bana verin” diyerek, koruyucu aileye tepki gösterdi.

Olay karşısında şaşkınlık içinde olan koruyucu aile ise, annesi olduğunu iddia eden kadına “Sen kimsin sen nerden çıktın” diyerek olup biteni anlamaya çalıştı.

Bir süre sonra kavgaya dönüşen olaya polis müdahale etti ve her iki aile polis otosuna bindirilerek karakola götürüldü.

(Yusuf ÇINAR)

Son Güncelleme: 30.07.2019 20:23
İlgili Haberler
Çorum’da iki ayrı kaza: 6 yaralı
Çorum’da iki ayrı kaza: 6 yaralı
Yedi/Sekiz Hasan Paşa kitabının üçüncü baskısı
Yedi/Sekiz Hasan Paşa kitabının üçüncü baskısı
Hasan Başaranhıncal toprağa verildi
Hasan Başaranhıncal toprağa verildi
Çorum’da 11 günübirlik ev denetlendi
Çorum’da 11 günübirlik ev denetlendi
Ekonomik güven endeksi, Temmuz ayında geriledi
Ekonomik güven endeksi, Temmuz ayında geriledi
Şehit Bekir Eren Deniz için mevlid
Şehit Bekir Eren Deniz için mevlid
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim