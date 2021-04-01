“Bu bir nöbet değişimidir”

İl Genel Meclisi'nde gerçekleşen başkanlık seçimlerinde mevcut başkan Osman Günay'a karşı 1 oy farkla Çorum İl Genel Meclisi Başkanlığı’nı kazanan Mehmet Bektaş, seçimlerin ardından bir konuşma yaptı.

Bektaş, “Osman Başkanımıza yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum. Bu bir nöbet değişikliğidir. Tüm renkleriyle bundan sonra da kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğiz. Allah utandırmasın. Çorum'umuzun köylerine kaldığımız yerden seviyeyi de yükselterek hizmet götürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Ak Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı ve Osman Günay, Çorum İl Genel Meclisi Başkanı olarak seçilen Mehmet Bektaş'a çiçek takdim etti.

Seçimlerde Osman Günay 17 oy alırken, Mehmet Bektaş 18 oy ile başkanlığa seçilen isim oldu.

Toplantıya MHP İl Başkanı Agah Karapıçak da katıldı. (Haber Merkezi)