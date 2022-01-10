BTP’den kutlama
Güncel 10.01.2022, 19:16
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Bağımsız Türkiye Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Ali Tanık, basın mensuplarının gününü kutladı.
BTP İl Başkanı Tanık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeni ile bir kutlama mesajı yayınladı.
Tanık mesajında “Kamuoyunun aydınlatılması ve doğru bilgilendirilmesi amacıyla her şartta, canla başla görevleri peşinde koşan, hizmet eden basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun” görüşüne yer verdi.
(Volkan SINAYUÇ)
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