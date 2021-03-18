Bozkurt ve Bostanoğlu emekli oldu

HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, emekliye ayrılan Prof. Dr. Betül Bozkurt ile Prof. Dr. Settar Bostanoğlu’nu ayrı ayrı makamında kabul ederek hem kutladı hem de bundan sonraki hayatlarında başarı dileklerini iletti.

İlk olarak Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Bozkurt emekliye ayrılması nedeniyle HİTÜ Rektörü Öztürk’e veda ziyaretinde bulundu. Rektör Öztürk, Bozkurt’a, görev yaptığı 5 yıl boyunca üniversiteye verdiği katkılarından dolayı teşekkür ederek bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi ve plaket verdi.

Rektör Öztürk daha sonra ise Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Settar Bostanoğlu, emekliye ayrılması dolayısıyla ağırladı. Öztürk, “Prof. Dr. Bostanoğlu’na HİTÜ’ye verdiği değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum” görüşünü dile getirdi.

(Haber Merkezi)

