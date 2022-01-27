Son Dakika

Bozkurt, çalışmalara hızlı başladı

Çorum Elektrik ve Su Tesisatçıları Esnaf Odası Başkanı Erol Bozkurt, yeni dönem başkanlık için mazbatasını alır almaz esnafları bilgilendirmek adına çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Güncel 27.01.2022, 11:55
35
Bozkurt, çalışmalara hızlı başladı

Bozkurt yanında yönetim kurulu üyeleri Tuncay Yalçınkaya ve Zeynel Öncel ile birlikte sırasıyla, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, KOSGEB Müdürü Yusuf Yıldız, Çorum Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, Organize Sanayi Bölge Müdürü Özden Özgür Yalçın, TSE Müdürü Talha Temur’u ziyaret etti.

ŞAHİN’E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Heyet daha sonra geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulda üyelerinden güvenoyu aldıktan sonra tekrar Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanlığına seçilen Tahsin Şahin ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundular.

YILDIRIM’A TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Çorum Elektrik ve Su Tesisatçıları Esnaf Odası Başkanı Erol Bozkurt ve yönetim kurulu üyeleri Çorum Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım’ı ziyaret ederek, genel kurulun yapılmasını gösterdikleri gayretli çalışma ve emeklerinden dolayı teşekkür ettiler.

KOSGEB MÜDÜRÜNDEN BİLGİ ALDILAR
Heyete bundan sonraki ziyaretlerinde Çorum Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım’da eşlik etti. KOSGEB Müdürü Yusuf Yıldız’ı makamında ziyaret eden heyet, kendileri ile Esnaf ve Sanatkarların KOSGEB imkanlarından nasıl faydalanacakları konusunda görüş alışverişinde bulundular.
KOSGEB Müdürü Yıldız, ziyarette KOSGEB’in iş dünyasına sunduğu yeni destek paketleri hakkında bilgilendirme yapıldı.
KOSGEB’in MKİ Hızlı Destek Programı’nın iş dünyasının kalifiye personel sorununa çözüm olacağını belirten Yıldız, “Sağlanan destekler çok önemli. KOSGEB’in Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı kapsamında, son 12 ayda çalışan sayısını koruyup, meslek lisesi veya üniversite mezunu gençleri en az 12 ay istihdam etme taahhüdünde bulunan işletmelere 100 bin lira destek verilecek. Söz konusu destek işletmelerdeki nitelikli istihdamı artıracak. Her geçen gün gelişen ve değişen teknolojilere, yeni üretim ve pazarlama metotlarına ayak uydurmak zorunda olan firmaların KOSGEB’in Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı’na dahil olmalarını arzu ediyoruz” dedi.


OSB MÜDÜRÜNE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
OKA Çorum İl Koordinatörü olarak görev yaparken, Organize Sanayi Bölge Müdürü olarak atanan Özden Özgür Yalçın’ı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini ilettiler. Ayrıca Çorum Organize Sanayi Bölgesi firmalarının sorunları ve çözüm önerileri değerlendirildi.
 Heyet son olarak, TSE Müdürü Talha Temur’u makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Kurumun çalışmaları hakkında bilgi veren Temur, “Türk Standartları Enstitüsü, Türkiye’de standartlarını hazırlamak ve hazırlatmakla yükümlü olduğu gibi, uluslararası standartların hazırlanması çalışmalarına da katkıda bulunmaktadır. Uluslararası standartlar, enerji verimliliğinden yönetim sistemlerine, iklim değişikliğinden, bilgi ve iletişim teknolojilerine kadar bütün sektörlerde dünyanın önde gelen uzmanlarının fikir birliğine vardığı görüşleri yansıtır. Ülkemizin küresel pazarda güçlü olabilmesi için uluslararası ve bölgesel standardizasyon kuruluşlarında etkin olarak yer alması gerekmektedir. Bunun için TSE olarak ISO, IEC, ITU gibi uluslararası standardizasyon kuruluşları ile bölgesel standardizasyon kuruluşlarının çalışmalarına ülkemiz adına katılıma büyük önem vermekteyiz” dedi.
Ziyarette esnafın ürün ve hizmet belgelendirmelerinde yaşadıkları sıkıntılar da ele alındı.
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
-6°
parçalı az bulutlu
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11

Gelişmelerden Haberdar Olun

@