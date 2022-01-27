Bozkurt, çalışmalara hızlı başladı

Bozkurt yanında yönetim kurulu üyeleri Tuncay Yalçınkaya ve Zeynel Öncel ile birlikte sırasıyla, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, KOSGEB Müdürü Yusuf Yıldız, Çorum Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, Organize Sanayi Bölge Müdürü Özden Özgür Yalçın, TSE Müdürü Talha Temur’u ziyaret etti.

ŞAHİN’E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Heyet daha sonra geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulda üyelerinden güvenoyu aldıktan sonra tekrar Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanlığına seçilen Tahsin Şahin ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundular.

YILDIRIM’A TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Çorum Elektrik ve Su Tesisatçıları Esnaf Odası Başkanı Erol Bozkurt ve yönetim kurulu üyeleri Çorum Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım’ı ziyaret ederek, genel kurulun yapılmasını gösterdikleri gayretli çalışma ve emeklerinden dolayı teşekkür ettiler.

KOSGEB MÜDÜRÜNDEN BİLGİ ALDILAR

Heyete bundan sonraki ziyaretlerinde Çorum Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım’da eşlik etti. KOSGEB Müdürü Yusuf Yıldız’ı makamında ziyaret eden heyet, kendileri ile Esnaf ve Sanatkarların KOSGEB imkanlarından nasıl faydalanacakları konusunda görüş alışverişinde bulundular.

KOSGEB Müdürü Yıldız, ziyarette KOSGEB’in iş dünyasına sunduğu yeni destek paketleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

KOSGEB’in MKİ Hızlı Destek Programı’nın iş dünyasının kalifiye personel sorununa çözüm olacağını belirten Yıldız, “Sağlanan destekler çok önemli. KOSGEB’in Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı kapsamında, son 12 ayda çalışan sayısını koruyup, meslek lisesi veya üniversite mezunu gençleri en az 12 ay istihdam etme taahhüdünde bulunan işletmelere 100 bin lira destek verilecek. Söz konusu destek işletmelerdeki nitelikli istihdamı artıracak. Her geçen gün gelişen ve değişen teknolojilere, yeni üretim ve pazarlama metotlarına ayak uydurmak zorunda olan firmaların KOSGEB’in Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı’na dahil olmalarını arzu ediyoruz” dedi.



OSB MÜDÜRÜNE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

OKA Çorum İl Koordinatörü olarak görev yaparken, Organize Sanayi Bölge Müdürü olarak atanan Özden Özgür Yalçın’ı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini ilettiler. Ayrıca Çorum Organize Sanayi Bölgesi firmalarının sorunları ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Heyet son olarak, TSE Müdürü Talha Temur’u makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Kurumun çalışmaları hakkında bilgi veren Temur, “Türk Standartları Enstitüsü, Türkiye’de standartlarını hazırlamak ve hazırlatmakla yükümlü olduğu gibi, uluslararası standartların hazırlanması çalışmalarına da katkıda bulunmaktadır. Uluslararası standartlar, enerji verimliliğinden yönetim sistemlerine, iklim değişikliğinden, bilgi ve iletişim teknolojilerine kadar bütün sektörlerde dünyanın önde gelen uzmanlarının fikir birliğine vardığı görüşleri yansıtır. Ülkemizin küresel pazarda güçlü olabilmesi için uluslararası ve bölgesel standardizasyon kuruluşlarında etkin olarak yer alması gerekmektedir. Bunun için TSE olarak ISO, IEC, ITU gibi uluslararası standardizasyon kuruluşları ile bölgesel standardizasyon kuruluşlarının çalışmalarına ülkemiz adına katılıma büyük önem vermekteyiz” dedi.

Ziyarette esnafın ürün ve hizmet belgelendirmelerinde yaşadıkları sıkıntılar da ele alındı.

