Böyle taziye ilanı görülmemiştir

Vefat eden Ankara Barosu avukatlarından Hilmi Haluk Ünsal, belli ki, Aydoğan Semizer’in çok sevdiği, değer verdiği bir meslektaşı, yakın bir dostuydu. Ve yine belli ki, tek kelimeyle “iyi insan”dı. Çorumlu Avukat Aydoğan Semizer’in ilanı şöyleydi:

İnanıyoruz ki! Yaşamı boyunca insan zekasının ve ruhunun gördüğü, bildiği, tanıdığı, yarattığı, yaratabileceği en güzel duygu ve düşüncelerle doğanın milyarlarca yılda tamamlayabildiği mucizeleri yüreğinde, zihninde, gözünde, dilinde koruyabilmiş, insan sevmiş, insana saygı duymuş, düşünceleri ve idealleri uğruna insan tarafından başına gelenler dahil her türlü zorluğu tebessümle karşılamış, her biri mücevher değerindeki bu duygu ve bilgileri insanların kalbine sevgi taşımak için yaptığı yollara taş gibi döşemekten bıkmamış, ölümle bile alay edecek kadar sevdiği yaşamı bilmek, sevmek ve gülmek olarak tarif etmiş tek insan Av.Hilmi Haluk Ünsal’ı sadece biz değil, bu ülke kaybetti. Tüm sevenleri adına Av. Aydoğan Semizer. (Tek tesellimiz cennette ARDAN ile buluşacak olması…Cennettekiler gözünüz aydın, size dünyanın tüm iyilik ve güzelliklerini gönderiyoruz.)

Böylesine “güzel bir insan” tarifi duymuş muydunuz? Merhum Av. Hilmi Haluk Ünsal’a biz de, tanımadan, en samimi rahmet dileklerimizi yolluyoruz. Sevenlerinin başı sağolsun.

(Haber Merkezi)