Boyacı Ahmet artık daha güzel görecek

Şeker hastalığı nedeniyle iki gözünde de ileri düzeyde katarakt bulunan ve zaman zaman görme kaybı yaşayan boyacı Ahmet, Özel Emre Göz Merkezi'nde Uzman Dr. Mehmet İhsan Emre tarafından tedavisine başlandı.

İki gözü de ameliyat edilen boyacı Ahmet'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Haber Merkezi)