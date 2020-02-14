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Boyabat yolunda heyelan

Çorum’un Kargı ilçesinde bulunan eski Boyabat yolunda heyelan meydana geldi.

Boyabat yolunda heyelan

Çorum’un Kargı ilçesinde bulunan eski Boyabat yolunda heyelan meydana geldi.

14 Şubat 2020 Cuma 21:30
Boyabat yolunda heyelan

Kargı’nın Saraycık, Köprübaşı, Sinanözü, Karacaoğlan, Yalmansaray, Hacıçayı, Yaylaculu köylerini Kargı’ya bağlayan eski Boyabat yolunda büyük kaya parçaları yola düştü.

Kargı Saraycık Köyü Muhtarı Şaban Çolak, meydana gelen heyelan sonucunda yola büyük kaya parçalarının düştüğünü, araç trafiğinin etkilenmediğini ancak vatandaşların yine de yoldan dikkatli geçmeleri gerektiğini dile getirerek, şu ana kadar konuyla ilgili herhangi bir çalışma yapılmadığını ifade etti.

Olay ile ilgili konuşan Muhtar Çolak, “Sıklıkla heyelanların olduğu yol, köylüleri mağdur ediyor. Şu ana kadar büyüklü küçüklü onlarca heyelan meydana geldi, tek sevindirici şey can ve mal kaybının yaşanmaması ve böyle bir kaybın şimdiden önüne geçilmesi için de acil olarak yolların düzenlenmesi gerekiyor. Gerekli önlemlerin de alınması lazım” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

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