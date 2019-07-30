Bostancı ile istişare

AK Parti TBMM Grup Başkanı ve Ankara Milletvekili hemşehrimiz Naci Bostancı, AK Parti Çorum eski İl Başkanı Mehmet Karadağ’ın kızı Avukat Merve Karadağ’ın düğün törenine katıldıktan sonra Çorum’da parti yöneticileri ile sohbet etti.
AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti Kurucularından 22.Dönem Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavuştu, AK Parti Çorum eski İl Başkanı Mehmet Karadağ, 19. Dönem DYP Çorum Milletvekili Adnan Türkoğlu, Oğuzlar İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım ve il yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla yapılan çay sohbetinde Naci Bostancı çeşitli konularda partililerin görüşlerini dinledi.
(Volkan SINAYUÇ)