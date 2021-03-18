Boşanma davası sonrası eşinin bulunduğu araca tüfekle ateş açan şüpheli tutuklandı

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Gazi Caddesi’nde meydana geldi. Çorum Adliyesi'nde boşanma davaları görülen Büşra ile Ferhat Kartal çifti, duruşmanın ardından çıktı. Ferhat Kartal ., kendisine ait otomobile binerek eşinin bulunduğu Muhammet K. yönetimindeki otomobilin peşine düştü. Bir süre sonra Kartal, otomobiliyle eşi Büşra Kartal’ın içinde bulunduğu araca çarptı. Ferhat Kartal ardından yanındaki tüfekle diğer otomobile ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların koluna isabet ettiği Muhammet K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırgan gözaltına alınırken, Muhammet K. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerinde fenalaşan Büşra K. ise çevredekiler tarafından sakinleştirildi.

POLİS EKİBİ OLAYI ÖNLEMİŞ

Olay sırasında tesadüfen bölgeden geçen sivil polis ekibi Ferhat Kartal’a müdahale ederek etkisiz hale getirdiği ortaya çıktı. Polis ekiplerinin elinden tüfeği aldığı saldırgan polis aracına bindirilerek karakola götürüldü. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ferhat Kartal tutuklanarak cezaevine konuldu.