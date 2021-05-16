Flaş HaberKADEMELİ NORMALLEŞME BAŞLIYOR
Boşandığı eşini görüntülü arayıp iple canına kıydı
Çorum’da şoförlük yapan ve bir süre öncede eşinden boşandığı öğrenilen Bülent Gür (44) boynuna geçirdiği iple intihar ederek yaşamına son verdi.
Güncel 16.05.2021, 19:09
32
İddialara göre, TIR şoförü olan ve merkez Çukurören köyünde ikamet eden Bülent Gür, boynuna geçirdiği iple boşandığı ve uzaklaştırma cezası bulunduğu eski eşini görüntülü arayıp intihar edeceğini söyledi. Bir süre sonra telefonu kapatan Bülent Gür’ün yakınları polisi arayıp haberdar etti.
Belirtilen adrese giden polis ve sağlık ekipleri TIR sürücüsü Bülent Gür’ün cansız bedeni ile karşılaşırken yakınları fenalık geçirdi.
Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde yaptığı işlemler sonrası Bülent Gür’ün cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. İntihar olayı ile ilgili soruşturma sürüyor.
(Yusuf ÇINAR)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
23°
parçalı az bulutlu