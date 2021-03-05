Borsa’da destek birimi

Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamada bölgemizin hayvan neslini salgın hastalıklardan korumak amacıyla Çorum Ticaret Borsası Veteriner Teknik Destek biriminin kurulduğu ve hizmet vermeye başladığı dile getirildi.

Veteriner Teknik Destek Birimi ile ilgili yapılan toplantıya da Çorum Ticaret Borsası Meclisi Başkanı Yılmaz Kaya, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Çorum Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Doğan, Veteriner Hekimler Fatih Evlik ve Ertuğrul Gündoğar’ın katıldığı belirtildi.

(Haber Merkezi)

