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“Bölgede fuar konusunda rakibimiz yok”

Çorum 8. Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı, Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Kompleksi’nde düzenlenen törenle açıldı. Atlas Uluslararası Fuarcılık tarafından düzenlenen fuarın açılışına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Bölgede fuar konusunda rakibimiz yok”

Çorum 8. Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı, Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Kompleksi’nde düzenlenen törenle açıldı. Atlas Uluslararası Fuarcılık tarafından düzenlenen fuarın açılışına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

21 Kasım 2019 Perşembe 19:29
“Bölgede fuar konusunda rakibimiz yok”

Fuarın açış konuşmasını yapan Atlas Uluslararası Fuarcılık yetkilisi Fevzi Atasagun, fuarın amacının üretici ile çiftçiler arasında köprü vazifesi görmek olduğunu belirterek, fuar sayesinde çiftçilerin sektördeki gelişmeleri görme imkanına sahip olduğunu kaydetti. Atasagun bu yıl canlı hayvan fuarına da yer verdiklerini ifade ederek ileriki yıllarda fuarı daha da geliştireceklerini söyledi.

Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Yusuf Şahinbaş da konuşmasında fuarın tarımsal üretim açısından yenilikçi, katılımcı, çevre hassasiyeti daha yoğun, çözüm refleksleri daha güçlü bir tarım sektörünün oluşturulmasında ciddi bir vizyon kazandırdığı inancında olduğunu ifade etti.

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ise fuarcılıkta karmadan çıkılıp ihtisas haline gelmesi gerektiğini, 9 yılda 50 civarında fuar yapıldığını ve bakıldığında bölgede en güçlü olunan fuarın tarım ve hayvancılık fuarları olduğunu söyledi. Bu alanda daha güçlü hale gelmek için çalışılacağını dile getiren Başaranhıncal, “TSO olarak firmaları ne kadar e-ticaret konusunda hazırlasak da fuarlar bizim için önemli” dedi.

Fuarın açılışında konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum’da dünya rekorları kırıldığını ve Çorum isminin artık dünya çapında da duyulmaya başladığını belirterek, Çorum’un ileride daha iyi fuar ve festivaller düzenlemeyle imkanının bulunduğunu kaydetti. Çorumla fuar konusunda yarışmaya kalkan iller bulunduğunu söyleyen Başkan Aşgın, Samsun dışında fuar alanına sahip yer bulunmadığını, bu nedenle imkanları sonuna kadar kullanacaklarını vurguladı. Başkan Aşgın, Çorum’da ilk kez kitap fuarı yapacaklarını belirterek, bu fuarın bölgenin en güzel fuarı olacağını söyledi.

Vali Yardımcısı Recep Yüksel’in konuşması ile devam eden törende fuarın açılışı protokol mensupları tarafından gerçekleştirildi. Açılışla birlikte stantlar tek tek ziyaret edilerek yetkililerinden bilgi alındı.

8. Çorum Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı 24 Kasım tarihine kadar vatandaşlar tarafından ücretsiz olarak gezilebilecek.

(Erkan BAYATLI)

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