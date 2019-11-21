“Bölgede fuar konusunda rakibimiz yok”

Fuarın açış konuşmasını yapan Atlas Uluslararası Fuarcılık yetkilisi Fevzi Atasagun, fuarın amacının üretici ile çiftçiler arasında köprü vazifesi görmek olduğunu belirterek, fuar sayesinde çiftçilerin sektördeki gelişmeleri görme imkanına sahip olduğunu kaydetti. Atasagun bu yıl canlı hayvan fuarına da yer verdiklerini ifade ederek ileriki yıllarda fuarı daha da geliştireceklerini söyledi.

Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Yusuf Şahinbaş da konuşmasında fuarın tarımsal üretim açısından yenilikçi, katılımcı, çevre hassasiyeti daha yoğun, çözüm refleksleri daha güçlü bir tarım sektörünün oluşturulmasında ciddi bir vizyon kazandırdığı inancında olduğunu ifade etti.

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ise fuarcılıkta karmadan çıkılıp ihtisas haline gelmesi gerektiğini, 9 yılda 50 civarında fuar yapıldığını ve bakıldığında bölgede en güçlü olunan fuarın tarım ve hayvancılık fuarları olduğunu söyledi. Bu alanda daha güçlü hale gelmek için çalışılacağını dile getiren Başaranhıncal, “TSO olarak firmaları ne kadar e-ticaret konusunda hazırlasak da fuarlar bizim için önemli” dedi.

Fuarın açılışında konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum’da dünya rekorları kırıldığını ve Çorum isminin artık dünya çapında da duyulmaya başladığını belirterek, Çorum’un ileride daha iyi fuar ve festivaller düzenlemeyle imkanının bulunduğunu kaydetti. Çorumla fuar konusunda yarışmaya kalkan iller bulunduğunu söyleyen Başkan Aşgın, Samsun dışında fuar alanına sahip yer bulunmadığını, bu nedenle imkanları sonuna kadar kullanacaklarını vurguladı. Başkan Aşgın, Çorum’da ilk kez kitap fuarı yapacaklarını belirterek, bu fuarın bölgenin en güzel fuarı olacağını söyledi.

Vali Yardımcısı Recep Yüksel’in konuşması ile devam eden törende fuarın açılışı protokol mensupları tarafından gerçekleştirildi. Açılışla birlikte stantlar tek tek ziyaret edilerek yetkililerinden bilgi alındı.

8. Çorum Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı 24 Kasım tarihine kadar vatandaşlar tarafından ücretsiz olarak gezilebilecek.

(Erkan BAYATLI)