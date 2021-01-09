Bolat grubuna ceza yağdı: 164 yıl 

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında organize silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 8'i tutuklanırken, şahısların Çorum 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşması gerçekleştirildi.



Karar duruşması için son kez hakim karşısına çıkan S.B. ve diğer sanıklar suçlamaları kabul etmezken, S.B.’ye “Suç örgütü kurma ve yönetme” suçlarından 58 yıl 10 ay, diğer 14 sanığa da toplamda 106 yıla yakın hapis cezası verildi.

S.B.’nin avukatı Ahmet Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Uzun bir dinleme, kayıt alma ve gözlemeden sonra yapılan bir operasyon sonucunda S.B. ve bir kısım arkadaşları gözaltına alınıp, tutuklandılar. Yargılaması çok hızlı gelişti. 8 Ocak itibariyle de karar verildi. S.B. suç işleme amaçlı bir örgüt kurma nedeniyle ve bu örgüte üye olduğu kabul edilen bazı kişilerin işlediği suçlar nedeniyle 58 yıl 10 ay ceza aldı” dedi.



S.B.’nin avukatı olarak duruşmalara katıldığını ve gözlem yaptığını bildiren Ünal, “Henüz kesinleşmiş bir karar yok, bunlar mahkemenin vermiş olduğu kararlardır. Bu kararlar için gerek istinaf gerekse Yargıtay aşamasında müracaatlar yapılacaktır. Burada yargılama sırasında benim dikkatimi çeken bir olay vardır; hukuki açıdan değerlendirmek istediğimde zaman zaman hukuka uygun elde edilmediğini düşündüğüm deliller dosyaya konulmuştur. Yine yargılama sırasında duruşma harici dinlenen bazı kişilerin ifadeleri dosyaya konulmuştur. Bizim bu konuda adil yargılanmaya aykırı bir takım işlemler sebebiyle itirazlarımız olacaktır” ifadelerine yer verdi.



İstinaf aşamasında müracaatları olacaklarını kaydeden Ünal, şunları söyledi: “Biz tabi ki herhangi bir kişi suç işlemiş ise bunun cezasız kalmayacağını, adaletin yerini bulacağını düşünüyoruz ancak her ne olursa olsun hukukun üstünlüğünden yanayız. Bir şekilde yargılamanın usule hukuka uygun olması, verilen kararın da hukuka usule ve adalete uygun olması yönünde çalışmalarımız ve itirazlarımız olacaktır.”

(Haber Merkezi)