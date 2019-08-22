“Boğazkale Çorum’un kalbidir”

Öncelikle kimden, nereden çıktığının hiçbir önemi olmayan bu konunun tartışılıyor olmasını bile Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Örgütleri olarak kabul edilmez gördüklerini dile getiren Tüfekçi, bu iddiaları ve söylemleri ortaya çıkaranları kınadı.

Bu konu üzerinden iktidara da yüklenen CHP İl Başkanı Tüfekçi, “17 yıldır Çorum’a verme konusunda oldukça cimri davranan AKP iktidarının yarattığı siyasi ve bürokratik lobi belli ki komşumuz Yozgat’ta açgözlülükte sınır tanımaz hale gelmiş” dedi.

Tüfekçi, “Her dönemde AKP iktidarına her istediğini veren, ancak karşılığını alamayan Çorum’un aksine özellikle de son zamanlardaki seçimlerde AKP iktidarına desteğini azaltmasına rağmen becerikli siyasi ve bürokratları vasıtasıyla istediğini alan Yozgat’ta gözlerini hırs bürümüş bir takım çevrelerin, şimdi de Çorum için hem maddi, hem manevi paha biçilemez bir değere sahip olan Hattuşa’ya göz dikmiştir” ifadelerini dile getirdi.

Çorum’un, Alaca’sı, Bayat’ı, Boğazkale’si, Dodurga’sı, İskilip’i, Kargı’sı, Mecitözü’sü, Osmancık’ı, Sungurlu’su, Laçin’i, Oğuzlar’ı, Uğurludağ’ıyla 12 bin 820 kilometresiyle bölünmez bir bütün olduğuna dikkat çeken Tüfekçi, bu bütünün içinden değil bir ilçenin bir başka ile bağlanması, bir karış toprak tozunun bile alınmasına asla müsaade etmeyeceklerine vurgu yaptı.

Böyle bir düşünceye cüret edilmesinin bile sineye çekebilecekleri bir durum olmadığını kaydeden Tüfekçi, “Kaldı ki, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan bir antik kent olan Hattuşa’da 100 yılı aşkın süredir yapılan kazılarla tarihin daha yüzde 10 ancak ortaya çıkarılmıştır. Kazıların daha yoğun bir şekilde yapılıp, tarihin gün yüzüne çıkarılması için harcanması gereken zaman böylesi tartışmalarla geçiriliyor olmasını da Çorum ve Boğazkale’miz adına talihsizlik olarak görüyoruz” diye konuştu.

Hatti ve ETİ medeniyetlerinin beşiği, Hititlerin Başkenti olan Hattuşa’nın, dünyanın ilk yazılı barış antlaşması olan “Kadeş Barış Antlaşması” imzalandığı topraklar olduğunu hatırlatan Tüfekçi, bu antlaşmanın bile tarihin bıraktığı büyük bir miras olduğunu dikkat çekerek, “Ayrıca, Hitit Medeniyeti, Çorum açısından sadece Boğazkale ile sınırlı değildir. Hemen yanıbaşında Alacahöyük, Ortaköy’de Şapinuva ile bir mozaiktir. Çorum’un bir parçasıdır, kalbidir. Canlı bir bedenden nasıl ki kalp sökülüp alınamayacaksa, Boğazkale’de Çorum’dan alınamaz” açıklamasında bulundu.

Böylesine önemli bir konuda nihai kararı verecek olanın Boğazkaleliler olduğunu dile döken CHP İl Başkanı Tüfekçi, ilçe halkının Çorum’un bir ilçesi olmaktan memnun iken, böyle bir konunun tartışmaya açılıyor olmasını da çok manidar gördüklerini vurguladı.

Tüfekçi, açıklamasını devamla şu ifadeleri dile getirdi:

“Bugüne kadar devletten istediği desteği alamamasına rağmen müteşebbis ruhuyla sanayileşmemiş hamlesini başarıyla yapan Çorum’u hem ekonomik, hem kültürel, hem de turizm açısından daha da ileri taşımanın derdinde olmamız gerekirken, yine AKP iktidarının yarattığı güç odakları eliyle Çorum’dan bir şeylerin koparılmak istenmesi, iktidarın Çorum’a bakış açısının şaşılığını göstermektedir.

İktidarın vermediklerini belki sineye çekebiliriz, ama tarihi mirasımıza el atılmak bir tarafa dil uzatılmasını bile kabul etmemiz mümkün değildir.

Şımarık siyasi ve bürokratik lobilerine güvenerek konuyu gündeme Yozgatlılara da, “komşu komşunun külüne muhtaçtır” sözünü hatırlatır, bu hayalden vazgeçmelerini tavsiye ediyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz.” (Haber Merkezi)