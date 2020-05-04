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Bodrum’dan Çorum’a dost “musiki esintileri”

Türk Sanat Müziği’nin ünlü solisti, bestecisi ve söz yazarı Perihan Sözen’in öncülüğünde Bodrum’da sanatsal etkinliklerini sürdüren “Bodrum Çalıkuşu Kültür ve Sanat Derneği” pandemi günlerini de boş geçmiyor.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 23:10
Bodrum’dan Çorum’a dost “musiki esintileri”

“Sanat Salgın Dinlemez” esprisi içinde uzaktan organize olan Şef Perihan Sözen yönetimindeki topluluk, sanal “Corona Konserleri” ile sosyal medya üzerinden müzikseverlere ulaşıyor.

Topluluğun saz heyetinde, Çorum’un tanınmış simalarından Ecz. İlhan Şamlı da kemanı ile yer alıyor.

Yine Çorum’dan Nuran Nuriye Kaleycik de korist olarak topluluğun mensuplarından biri.

İlhan Şamlı, Dede Efendi’nin “Ey büt-i nev eda” ve Teoman Alpay’ın “Nasıl geçti habersiz” isimli şarkılarının videolarını ÇORUM HABER’e ulaştırırken, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la bir telefon görüşmesi yapan Perihan Sözen de, Çorumlu musikiseverlere selamlarını ve iyi dileklerini iletti.

Perihan Sözen, Çorumlu korist Nuran Nuriye Kaleycik’le…

Perihan Sözen (ortada), ekibinden Neriman Çavdar ve Şerife Turgut’la…

(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 04.05.2020 23:20
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