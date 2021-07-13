“Bizim sevdamız Çorum”

Yıldızpark Düğün Salonu’nda önceki akşam yapılan yemeğe katılan AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar birer konuşma yaptı.

AK Parti Çorum Milletvekili Kaya, pandemi döneminden yavaş yavaş kurtulduğumuzu, gün içinde çok sayıda açılış yaptıklarını, ülkenin istihdamı ve üretiminin sürekli arttığını, pandemi döneminde zor günler geçiren esnafa Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerekli desteği sağladıklarını bildirdi. Milletvekili Kaya, böyle güzel bir gece düzenleyen Oda Başkanı Bozkurt’a da teşekkür ederek tüm Çorumluların kendisine günün her saatinde telefonla ulaşabileceğini söyledi.



Birlik beraberlik adına geceyi düzenleyen Elektrik ve Su Tesisatçılar Odası yöneticilerine teşekkür eden CHP İl Başkanı Tahtasız esnafın yaşadığı sorunların yine birlik beraberlik ile aşılabileceğini dile getirirken, MHP İl Başkanı Karapıçak da gönlünden sağlanan bu birlikteliğin sadece salondan ibaret olmaması olduğunu, ülkenin yarınları adına görüş ayrılıkları olsa da bu birlik beraberliğin herşeyde yaşatılabileceğini anlattı.

Oda Başkanı Erol Bozkurt’un görevini layıkıyla yaptığını belirterek burada sağlanan birlikteliğin önemine değinen AK Parti Merkez İlçe Başkanı Akar ise “Hep beraber olduğumuz sürece yapamayacağımız hiçbir iş yok. Böylece birlikte daha güzel yarınlara ulaşabiliriz” dedi.

Gecede son konuşmayı ise Milletvekili Ceylan yaptı. Yüce Allah’ın bu millete bir daha 15 Temmuz gibi bir geceyi yaşatmamasını dileyerek o gece toplumun tüm renklerinin ve Çorum’un tüm renklerinin cadde ve sokaklarda bulunduğunu hatırlatan AK Parti MKYK Üyesi Ceylan, “Çorum bütün renkleriyle güzel, Allah birliğimiz ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Bizim tek derdimiz var. Al Bayrağımızın altında, Ezanımızın altında dimdik ilelebet yaşatmaktır. Birileri içeride ve dışarıda ortaklarıyla bir hareket ederek bayrağımızı indirmek ve ezanımızı susturmak istiyorlar. Bizim tek derdimiz var. Tek devletimiz olsun, paraleli, üçgeni, dörtgeni olmasın. Al bayrağımızın altında 780 bin metrekare de mutlu, huzurlu tüm renkleriyle yaşamaktır.

Gelecekte çocuklarımız bir daha 15Temmuz’lar yaşamasın diye çabalıyoruz. 251 vatan evladımızı şehit verdik. 2000’nin üzerinde yüreği vatan, millet, bayrak ve devlet için çarpan için aziz milletimizinden gazi verdik. Evlatlarını şehit veren analarımızın yüreği hala yanıyor. Bir daha 15Temmuz’lar yaşanmaması için birliğimizi ve beraberliğimizi korumak için mücadele edeceğiz. Bizim derdimizde sevdamızda Çorum ve Çorum’umuza hizmet etmektir” şeklinde konuştu.

Milletvekili Ceylan ayrıca geceyi düzenleyen Oda Başkanı Erol Bozkurt ve yönetimine teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)