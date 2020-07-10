“Biz kökleri aynı olan ağacın dallarıyız”

Ahlatcı’nın Çorum Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Orhan Tosik'i ziyareti sırasında kendisine MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Emre Turan, Ercan Daşdan, Mustafa Gökgöz, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, İlçe Gençlik Kolları Başkanları ve İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri de eşlik etti.

Birlik ve beraberliğin öneminin vurgulandığı ziyarette konuşan AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti ve MHP arasındaki birlik ve beraberliğin Türk Milletinin en büyük teminatı olduğunu söyledi.

Ortaya konulan birlikteliğin pazara kadar değil mezara kadar olduğuna işaret eden Ahlatcı, “ Bu birlikteliği hep beraber güçlendirerek, 2023 seçimleri ve sonrası süreçlerde ki hedeflere ulaşmayı istiyoruz. Bu akım güçlenerek devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Pazara kadar değil mezara kadar birlikteliğimiz devam edecek diyen liderlerimizin yanında yer almak bizler için onur ve gururdur” şeklinde konuştu.

AK Parti’nin ve MHP’nin Türkiye’nin temel değerleri konusunda aynı düşünceleri paylaştıklarını ifade eden Ahlatcı, “Cumhur ittifakı, herhangi bir ittifak değildir. Devletin bekası ve ülkenin geleceği adına yapılan bir ittifaktır. MHP’li kardeşlerimizle el ele vererek milletimizin birliğini beraberliğini zirveye taşıyacağız” dedi.

Vatanı olmayanın hiçbir şeyi olmayacağına vurgu yapan Ahlatcı, “Beka meselesi dediğimiz mesele de önemli olan budur” diye konuştu.

“Biz kökleri aynı olan aynı ağacın dallarıyız” diyen Ahlatcı, “Bu coğrafyada güçlü olan bir siyaset anlayışı içerisinde olduğumuz müddetçe kimse bizi yıkamaz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik’i, “Çabamız, gayretimiz bu vatan içindir. Biz bütün çalışmalarımızı bu vatanın ve gençlerimizin korunup kollanması, milli ve manevi değerlerimiz gerçekleştiririz. Bu ülke için elini taşın altına koymuş herkesten Allah razı olsun. Bu doğrultuda birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun” ifadelerini kullandı.

Vatanın birlikteliği için her türlü fedakarlığa hazır olduklarını belirten Tosik, Türk milleti olarak ikinci bir vatanlarının olamayacağını söyledi.

Cumhur ittifakının memleketin vazgeçilmez en önemli unsurlarından birisi olduğuna işaret eden Tosik, “Cumhur ittifakı da bundan sonra en iyi ve en kuvvetli şekilde bizlerin gayreti ile devam edecektir” dedi.

Tosik, Cumhur ittifakının hedeflerine uygun bir şekilde hareket edildiği sürece, daha çok zaferler kazanılacağına emin olduklarını ifade etti.