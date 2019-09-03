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“Biz kavga için değil uzlaşı için varız”

Yeniden Refah Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Ferhat Yeğen, yaptığı yazılı açıklamada özellikle “asgari ücret, memur ve emekli maaşları”na vurgu yaptı.

“Biz kavga için değil uzlaşı için varız”

Yeniden Refah Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Ferhat Yeğen, yaptığı yazılı açıklamada özellikle “asgari ücret, memur ve emekli maaşları”na vurgu yaptı.

03 Eylül 2019 Salı 23:18
“Biz kavga için değil uzlaşı için varız”

Yeniden Refah Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Ferhat Yeğen, yaptığı yazılı açıklamada özellikle “asgari ücret, memur ve emekli maaşları”na vurgu yaptı.

Gelir adaletini sağlayacaklarının sözünü veren Yeğen, “Rüşvet, yolsuzluk ve talandan ateşten kaçar gibi kaçacağız” dedi.

“Biz kavga için değil uzlaşı için varız” söylemini yineleyen Yeğen açıklamasında şunları aktardı:

“Bireyler ve bölgeler arasında mutlak adalet tesis edilecektir. Milli gelirin reel olarak arttırılması, seksen milyon vatandaşımıza adil bir şekilde yansıtılması için her türlü tedbir alınacaktır. Vergi sistemi; adil, basit, formalitesiz bir şekilde yeniden düzenlenecektir. Vergi oranları mümkün olan en alt seviyeye indirilecek, haksız vergiler derhal ortadan kaldırılacaktır. Toplam vergiler içinde dar gelirliden alınan vergilerin oranı adalet ilkesinin gerektirdiği noktaya indirilecektir. İşçi, memur ve emeklilerimizin maaşları üzerinden alınan vergiler sıfıra indirilecektir.

Son zamanlarda yeni bir parti türetmeye çalışıyorlar. Televizyonlarda program üstüne program, açıyorum kanalı Abdullah Gül, Davutoğlu, Ali Babacan, açıyorum diğer kanalı yine bu. Kim Davutoğlu, ne Davutoğlu’su, Yeniden Refah Partisi geliyor. Bizler milli görüşçüler olarak 75 vilayette örgütlenmişiz, en büyük salonlara sığmıyoruz. Artık çare var, artık alternatif var, artık Yeniden Refah Partisi var.” (Haber Merkezi

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