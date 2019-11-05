Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
100525
ALTIN
274.537
DOLAR
5.7519
STERLİN
7.4122
EURO
6.3713

Bitkisel ürünler için sigorta zamanı

Tarım Sigortaları Havuzu’ndan (TARSİM) yapılan açıklamada, 2020 yılı üretim sezonu için, Bitkisel Ürün Sigortası ve İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası (İBKVS) poliçelerinin, 4 Kasım’dan itibaren yetkili acenteler aracılığıyla düzenlenebileceği bildirildi.

Bitkisel ürünler için sigorta zamanı

Tarım Sigortaları Havuzu’ndan (TARSİM) yapılan açıklamada, 2020 yılı üretim sezonu için, Bitkisel Ürün Sigortası ve İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası (İBKVS) poliçelerinin, 4 Kasım’dan itibaren yetkili acenteler aracılığıyla düzenlenebileceği bildirildi.

05 Kasım 2019 Salı 22:46
Bitkisel ürünler için sigorta zamanı

Açıklamada, tarımsal faaliyetlerin, yüksek düzeyde risk altında olduğunun altı çizilerek; son yıllarda dolu, fırtına ve sel-su baskını gibi meteorolojik afetlerle daha sık karşılaşıldığı ve etkilerinin daha yıkıcı olduğuna, dikkat çekildi. Ayrıca sigortanın tarımsal üretimin mutlak bir parçası haline gelmesi gerektiği vurgulanarak, üreticilere yeni dönem ekilişleri ile ilgili tarım sigortalarını yaptırmaları konusunda çağrıda bulunuldu.

Yapılan açıklamada şöyle denildi: “Üreticilerimiz, Tarım ve Orman Bakanlığı nezdindeki Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) mutlaka kayıt yaptırmalı ya da kayıtlarını güncellemelidir. Sonrasında, Bitkisel Ürün Sigortası ile İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası (İBKVS), ilk ve son poliçe kabul tarihlerini tarsim.gov.tr üzerinden takip ederek, yetkili acenteler aracılığıyla tarım sigortalarını kolaylıkla yaptırabilirler. Ayrıca meyve üreticilerimizin, dolu paketi teminatlarına ilaveten isteğe bağlı olarak don teminatı da alabildiğini hatırlatmak isteriz.

Sigorta yaptırılırken, poliçe ile eklerinin mutlaka okunmasını, teslim alınmasını, acente yetkililerinden poliçenin kapsamı ve hasar anında yapılması gerekenler hakkında ayrıntılı bilgi edinilmesini ve anlaşılmayan noktaların danışılmasını tavsiye ediyoruz. Bitkisel Ürün Sigortasında, poliçede yazılı primin yüzde 50'si, İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası’nda primin yüzde 60’ı, meyvelerde ise don teminatı priminin yüzde 67’si Devlet tarafından karşılanıyor. Ödemelerde çeşitli kolaylıklar ve indirimler de sunuluyor. Üreticilerimize bereketli ve hasarsız bir üretim sezonu temenni ederiz.” (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
“Kuzguncuklu Fazilet” Çorum’da sahnelenecek
“Kuzguncuklu Fazilet” Çorum’da sahnelenecek
Ulusal basın temsilcileri Hattuşa'ya hayran kaldı
Ulusal basın temsilcileri Hattuşa'ya hayran kaldı
“Ecevit, Türk siyasetinin yoluna ışık tuttu”
“Ecevit, Türk siyasetinin yoluna ışık tuttu”
Bülent Ecevit anıldı
Bülent Ecevit anıldı
Çorum'dan kısa kısa...
Çorum'dan kısa kısa...
Olçok’tan tahliye tepkisi
Olçok’tan tahliye tepkisi

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim