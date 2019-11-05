Bitkisel ürünler için sigorta zamanı

Açıklamada, tarımsal faaliyetlerin, yüksek düzeyde risk altında olduğunun altı çizilerek; son yıllarda dolu, fırtına ve sel-su baskını gibi meteorolojik afetlerle daha sık karşılaşıldığı ve etkilerinin daha yıkıcı olduğuna, dikkat çekildi. Ayrıca sigortanın tarımsal üretimin mutlak bir parçası haline gelmesi gerektiği vurgulanarak, üreticilere yeni dönem ekilişleri ile ilgili tarım sigortalarını yaptırmaları konusunda çağrıda bulunuldu.

Yapılan açıklamada şöyle denildi: “Üreticilerimiz, Tarım ve Orman Bakanlığı nezdindeki Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) mutlaka kayıt yaptırmalı ya da kayıtlarını güncellemelidir. Sonrasında, Bitkisel Ürün Sigortası ile İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası (İBKVS), ilk ve son poliçe kabul tarihlerini tarsim.gov.tr üzerinden takip ederek, yetkili acenteler aracılığıyla tarım sigortalarını kolaylıkla yaptırabilirler. Ayrıca meyve üreticilerimizin, dolu paketi teminatlarına ilaveten isteğe bağlı olarak don teminatı da alabildiğini hatırlatmak isteriz.

Sigorta yaptırılırken, poliçe ile eklerinin mutlaka okunmasını, teslim alınmasını, acente yetkililerinden poliçenin kapsamı ve hasar anında yapılması gerekenler hakkında ayrıntılı bilgi edinilmesini ve anlaşılmayan noktaların danışılmasını tavsiye ediyoruz. Bitkisel Ürün Sigortasında, poliçede yazılı primin yüzde 50'si, İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası’nda primin yüzde 60’ı, meyvelerde ise don teminatı priminin yüzde 67’si Devlet tarafından karşılanıyor. Ödemelerde çeşitli kolaylıklar ve indirimler de sunuluyor. Üreticilerimize bereketli ve hasarsız bir üretim sezonu temenni ederiz.” (Haber Merkezi)