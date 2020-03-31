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Bitkisel ürün denge tabloları açıklandı

Bitkisel ürünlerde en yüksek yeterlilik derecesi yüzde 445,5 ile fındıkta gerçekleşti.

Bitkisel ürün denge tabloları açıklandı

Bitkisel ürünlerde en yüksek yeterlilik derecesi yüzde 445,5 ile fındıkta gerçekleşti.

31 Mart 2020 Salı 22:29
Bitkisel ürün denge tabloları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü, 2018-2019 bitkisel ürün denge tablolarını açıkladı. Buna göre; toplam tahıl ürünlerinde 2018-2019 piyasa döneminde yurt içi üretimin yurt içi talebi karşılama derecesi (yeterlilik derecesi) yüzde 92,4 olarak gerçekleşti. Toplam tahıl üretiminde en büyük paya sahip olan buğdayın yeterlilik derecesi yüzde 100,5, yem sanayinin en önemli girdilerini oluşturan arpanın yeterlilik derecesi yüzde 94,7, mısırın yeterlilik derecesi ise yüzde 70,3 olarak gerçekleşti.

Sert kabuklu meyvelerde, 2018-2019 piyasa döneminde en yüksek yeterlilik derecesi yüzde 445,5 ile fındıkta gerçekleşti. Turunçgiller grubunda yer alan meyvelerin tamamında kendine yeterliliğin olduğu görüldü. Toplam çay arzının büyük bir kısmı kendi üretimimizden karşılanmakta olup, çayın yeterlilik derecesi yüzde 96,8 oldu. Toplam sebze ürünlerinde, 2018-2019 piyasa döneminde yurt içi üretimin, yurt içi talebi karşılama derecesi yüzde 106,4 oldu. Sebzelerde en yüksek yeterlilik derecesi havuçta yüzde 113,8 olurken, domateste yüzde 110,6, sakız kabakta ise yüzde 109,1 olarak gerçekleşti.

(Mehmet DALAR) sının önlenmesi, temel eğitime verilen arada çocukların market ve pazarlara alınmaması ve alınan kararların kolluk birimleri tarafından hassasiyetle takip edilerek gerekli kontrol ve denetimlerin artırılması kararı alındı. (Volkan SINAYUÇ)

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