“Birlik ve beraberlik ruhunun bozulmasına fırsat vermeyiz”

DEVA Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, Büyük Devlet Adamı Atatürk’ün bağımsızlığın ve özgürlüğün simgesi Cumhuriyet’i Türk gençliğine emanet ettiğini hatırlatarak, “Türk gençliği de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emanete sahip çıkacak, bu uğurda üstüne düşen görevi ve sorumluluğu yerine getirecektir. Birlik, beraberlik anlayışı içinde, birbirine sevgi ve saygı ile yaklaşan en üst düzeyde eğitim almış, teknolojik yeteneklerle donatılmış Türk Genci, Milli Bağımsızlık Mücadelesindeki inanç, birlik ve beraberlik ruhunu aynı kararlılıkla sürdürülecek ve bunu bozmak isteyenlere asla fırsat vermeyecek ve Türkiye Cumhuriyetini daha aydınlık geleceğe taşıyacaktır. Buna yürekten inanmaktayız.” dedi.

Deva Partisi Çorum İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, 19 Mayıs mesajında, “Türk Milletinin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı günün 102’üncü yıldönümünde, kaderde, kıvançta ve tasada bir ve beraber olan milletimize, birlik ve beraberlik içinde nice bayramlar diliyorum” dedi.

Orhan Vargeloğlu, mesajında özetle şunları söyledi:

“19 Mayıs 1919 her türlü zorluğu, Türk olmanın bize verdiği iman ve inanç kuvveti ile yenen, Türkün gücünü tüm Dünya’ya tanıtmış bir millet olarak 102 yıl önce bu gün hürriyet ve istiklal meşalesinin Samsun’da yakıldığı gündür.

19 Mayıs 1919 Büyük önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Samsun’a çıkarak tarihin akışına yön veren bir sürecin başlangıç tarihi ve Türk Milletini aydınlık yarınlara kavuşturan, Cumhuriyete ulaştıran bir dönüm noktasıdır.

19 Mayıs 1919 binlerce şehit verilerek Türk ulusunun kutsal saydığı topraklarda hür ve bağımsız olarak yaşamasının yolunu açan milli mücadele destanının, ulusal bağımsızlık hareketinin başlangıcıdır.

Bu gün, Milletçe manda ve himaye kabul etmeyeceğimizi bir kere daha tüm Dünya’ya ilan ettiğimiz gündür.

Bu gün, var olmak, yok olmak kavgasına çıkanların, varını yoğunu vatan için, istiklal için feda edenlerin, tarihimize şan ve şeref veren kahramanların günüdür.

Bu gün, çocuğunu öksüz anne ve babasının kimsesiz bırakanların, gençliğinin baharında şehitlik rütbesine erenlerin günüdür.

Bu gün, Atatürk’ün güvendiği, inandığı Cumhuriyetimizin emanet ettiği Türk Gençliğine, Bayram olan gündür.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere bağımsızlık ve özgürlüğümüzü borçlu olduğumuz bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan kahraman gazilerimize sağlıklı, güzel bir yaşam diliyor, yarınlarımızın güvencesi tüm gençlerimizin ve halkımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, saygılar sunuyorum.” (Haber Merkezi)

