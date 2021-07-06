“Birlik ve beraberliğimize hiçbir güç ve kuvvet engel olamayacak”

Çorum olayları, Sivas Madımak otelinin yakılması ve Başbağlar katliamı gibi birçok olaylarda çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiğini belirten Güloğlu, “Unutulmasın ki Türk milleti olarak birlik beraberlik ve kardeşliğimize hiçbir güç ve kuvvet engel olmayacaktır” dedi.

MHP’nin bugüne kadar hiçbir darbeyi, demokrasi dışı arayış ve kalkışmayı kabul etmediğini söyleyen Güloğlu, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Darbeler Türkiye’yi devamlı geriye götürmüş, siyasi ve toplumsal dengeleri tepeden tırnağa bozmuştur. Bundan tam 6 yıl önce 15 Temmuz hain FETÖ darbe teşebbüsü ve işgal denemesi ile melanet Gülen çetesi Türk milletine silah çekmiş, son şansını denemiş, son kozunu oynamıştır. Bizim ne kaybedecek vatanımız ne de bölünecek milletimiz vardır. Hiç kimse Türk milletinin diriliş ve yükseliş ruhunu sekteye uğratmayacak buna teşebbüs etse de bedeli ödemekten kurtulamayacaktır” (Taner ŞİMŞEK)

