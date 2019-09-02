“Birbirimizi anlamalı ve saygı göstermeliyiz”

Vali Mustafa Çiftçi, gazetemizi ziyaret ederek, ağabeyini kaybeden Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a başsağlığı dileklerini iletti.

Vali Çiftçi, gündemdeki “yakışıksız paylaşım” ile ilgili soruyu yanıtlarken de, Hz. Mevlana’nın hoşgörü iklimini ve “Biz bu topraklara sevgiden başka tohum ekmedik” sözünü hatırlattı.

Herkesin, birbirinin inancına, felsefesine, hayat tarzına saygı göstermek zorunda olduğunu ifade eden Vali Mustafa Çiftçi, zaten bu yanlışın, kamu vicdanında hiç yer bulmadığını söyledi. (Erkan BAYATLI)