Bir yardımda Gülabibey'den

Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem sonrası depremzedelere yardım çığ gibi büyürken, bir yardım da Gülabibey Mahallesi sakinlerinden geldi. Muhtar Hasan Belli öncülüğünde başlatılan kampanyaya mahalle sakinlerinin ilgisi oldukça yüksek oldu. Önceki gün başlatılan kampanyanın ilk gününde bir TIR depremzedelere göndermek için mahalle sakinleri tarafından yüklendi.

Kampanya hakkında bilgi veren Muhtar Hasan Belli, “Bizler Elazığ ve Malatya’daki hemşerilerimizin bu gününde yanında olmayı boynumuzun borcu olarak biliriz. Mahalle halkımıza böyle bir kampanya başlattığımızı duyurur duyurmaz yardımlar yağmaya başladı. Gönlü ve yüreği kocaman mert ve cömert hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. İlk tırımızı depremzede kardeşlerimize göndermek için hazır hale getirdik. İkinci tırımızıda yüklemeye başladık. Tüm halkımızı kampanyaya duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bugün onlara yarın bize düşüncesiyle hareket etmemiz lazım” dedi.

Yardımların bugün Cuma Namazı sonrası Rüstem Eren Parkı'ndan mahalle sakinlerinin katılımıyla dualarla yola çıkarılacağını söyleyen Muhtar Belli, “Yardımlarınızı, depremzede kardeşlerimize, hiçbir ücret almayarak, tırları ile taşıyacak olan nakliyeci Alper Kılcı ve Haşim Yağlı kardeşlerime çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli son olarak, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilerken, yaralılara ise acil şifalar diledi.

(Volkan SINAYUÇ)