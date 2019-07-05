CHP İl Başkanlığı tarafından Çorum Olaylarının 39. Yılı nedeniyle düzenlenen panelde konuşan Yağbat, 39 yıl önce yaşanan olayların; sadece Çorum’un değil ülkenin demokratik tarihine de kara bir leke olarak geçtiğini söyledi.

Yaşanan hadiselerle arkadaşlıklara, dostluğa, komşuluğa, akrabalığa ve kardeşliğe kastedildiğini anlatan Yağbat, hangi dönemde hangi hassasiyetler ağır basıyorsa o konularda milletin imtihana tabi tutulduğunu dile getirdi.

Tüm değerlerin ince hesaplarla tahrip edilmeye çalışıldığını anlatan İsmail Yağbat, “Burada bulunan hemen herkes, bir Yunus şiiri, bir Mevlana hikayesi, bir Hacı Bektaş nefesi, bir Ahmet Yesevi hikmeti bilir. Hepimiz bu büyüklerin rahlesinden geçtik. Çocuklarımıza da bu insanların sözleriyle nasihatler verdik. Halada bunları kullanıyoruz. Hangi taraftan bakarsak bakalım hangi meşrep ve mezhepten bakarsak bakalım; biz bir tarağın dişleri gibiyiz. Biriz, beraberiz, birlikte Türkiye’yiz” dedi.

Büyüklerin birbirine ahretlik diyerek hitap ettiğini belirten Yağbat, “Kan bağıyla olmasa bile can bağıyla birbirimize bağlıyız” dedi.

Çorum’da birliğin, dirliğin tesisi konusunda sorun olmadığını belirten Yağbat, Çorum’da kardeşliği daha da güçlendireceklerini dile getirdi. (Erkan BAYATLI)