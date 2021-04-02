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Bir radyocunun duygusal kitabı

Güncel 02.04.2021, 14:40
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Bir radyocunun duygusal kitabı

“Duyguların Rotası” isimli radyo programlarıyla tanınan Tülay Çallı, duygu dünyasını anlatan kişisel gelişim ve deneme türündeki yazılarını aynı isimli bir kitapta topladı. 
Tülay Çallı, “Duyguların Rotası” isimli kitabı hakkında bilgi verirken, “Hepimiz duygularımızla varoluyoruz. Bu yüzden duygusal radyo programlarımda dile getirdiğim duyguları bu defa kalıcı hale getirip kitaba dökmek istedim. Tek arzum, okurumun yüreğine dokunabilmek” dedi. 
Kişisel gelişim kitaplarına karşı bir önyargının bulunduğunu, bunu yıkmak gerektiğini vurgulayan Tülay Çallı, bu kitaptaki her cümlenin insana özgü duyguları anlattığını söyledi.
(Haber Merkezi)
 

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