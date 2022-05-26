Bir Nefes Dede Korkut Çorum’da sahnelenecek

Gökçe Kurt Elitez tarafından yönetilen tek perdelik oyun yarın saat 20.30’da ve 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü ise 14.00 ve 20.30’da olmak üzere üç kez Çorumlu tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Gökçe Kurt Elitez, Ziya Serkan Doğan , Ali Ertekin, Fuat Yıldız ve Bahri Çakır’ın rol aldığı ve bugüne kadar 7. Art Ordo Uluslararası Tiyatro Festivali, 1. Uluslararası Abish Alemi Kazakistan Tiyatro Festivali ve 8. Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri Yarışması’ndan ödüllü olan oyunun biletleri Devlet Tiyatro Salonu gişelerinden 10 ve 18 TL fiyatla satışa sunuldu.

Oyunun konusu ise şu şekilde açıklandı: “Sen işitirsen eğer kalbin diliyle, bütün canlılar; ovalar, ağaçlar, taşlar, kuşlar konuşur. En küçük ayrıntı görünür olur. Seherler ve geceler destan anlatır, sen işitirsen. Havanın, toprağın, denizin, dağların, taşların, insanın dilinden anlamak kalbi duymaktır. Geçmişten bugüne birlikte yaşamın bilincini aktaran en kadim anlatılardır Kitabı Dede Korkut. Geçmiş, gelecek bugün bir olur, insan bir parçası...Var olmanın hissiyatını o günlerden bugünlere aktardık biz de Dede Korkut’un bir nefesiyle”



(Volkan SINAYUÇ)