Binevler’de içmesuyu ve kanalizasyon işi yapılacak

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye 3 firma katıldı.

150 ve 200 Muflu beton boru ile Atıksu Parsel ve Yağ. Izgara Bağ. Yap. 450 metre, 200 ve 300’lük Muflu Beton Boru Döş. 2600 metre, Baca Taban Elemanı, Gövde Bileziği, Koniği ve Sfero Baca Kapağı konulması Atıksu ve Yağmursuyu Şebekesi Döşenmesi yapım işini kapsayan ve yaklaşık maliyeti 1 milyon 652 bin 666 TL olan ihalede Kazım Kurt 901 bin 400 TL teklif sunarken, Metin Hafriyat Kum İnşaat 978 bin 200 TL, Toy-Er İnşaat Ticaret ise 1 milyon 107 bin 650 TL’lik teklif verdi.

Komisyon Başkanı Leyla Sayın firmaların teklif ve belgelerinin incelenerek sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.



(Volkan SINAYUÇ)

