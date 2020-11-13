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Binevler 6. Cadde asfalta kavuştu

Üçtutlar Mahallesi’nde Çorum Barajı ve Akdağ Huzurevi’ne giden yeni bir yol açan Çorum Belediyesi aynı bölgede Binevler 6. Cadde’yi asfalt serimini tamamlayarak hizmete açtı.

Güncel 13.11.2020, 20:20
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Binevler 6. Cadde asfalta kavuştu

Hava koşullarının asfalt serimine uygun devam etmesi halinde asfalt çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bu yıl hava koşullarının uygun olması sebebiyle asfalt sezonumuz Haziran’ı beklemeden açmıştık. 100 bin ton asfalt hedefiyle çıktığımız bu yolda bugün itibariyle yaklaşık 90 bin ton asfaltı şehrimizin cadde ve sokaklarıyla buluşturduk. Asfalt çalışmalarımız, iklim koşulları müsaade ettiği sürece devam edecek. 600 metre uzunluk ve 12,5 metre genişliğe sahip Binevler 6. Caddemizde altyapı çalışmalarını bitirdik; asfalt serimini gerçekleştirerek caddemizi hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Şehrimize, mahallemize hayırlı olsun” diyerek, şehre hizmet için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)

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