Binevler 3. Caddenin asfaltı yenileniyor

Bölgedeki yapılaşmanın da artmasıyla birlikte ağır vasıta trafiğinin yoğunlaşması, caddenin aynı zamanda Çomar Barajı’na da bağlantı sağlama esnasında yoğun trafiğe maruz kalması nedeniyle birçok noktada aşınmaların oluştuğu Binevler 3. Caddeyi tamamen yenileyeceklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Caddede 40 yıldan beridir asfalt çalışması yapılmadığını belirten Başkan Aşgın, “Asfaltı kazdığımız zaman çıplak toprağın üstüne asfalt serilmiş durumda. Bu nedenle bu bölgede kapsamlı bir çalışma yapmak istiyoruz. Mavral Sokak’ta, Bahar Caddesi’nde, Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde alt ve üst yapıyı tamamen yenilediğimiz gibi burada da aynı çalışmaları yapıyoruz. Çalışmayı sadece yüzeysel asfaltla bırakmıyoruz; ilerleyen süreçte yaşanabilecek çökmeleri de engellemek maksadıyla önce zemini 90 cm civarında kazıyoruz. Ondan sonra tüm dolgu malzemesini en güzel şekilde yerleştiriyoruz ve üzerine sıfır asfalt seriyoruz. Burada 500 metrelik bir alanda çalışma yapacağız. Büget yolunda zaten kapsamlı bir asfalt çalışması yapmıştık. Bu hafta yapacağımız çalışmayla beraber bu iki yolumuzu birbirine bağlayacağız ve burada, 40 yıldır sıkıntı yaşanan bu yerde çalışmamızı tamamlamış olacağız. Ben muhtarımıza teşekkür ediyorum. Mahallesinin sorunlarını her zaman bize iletiyor. Ara sokaklarda muhtarımızın başka talepleri de var ve bir plan dâhilinde o sorunların da hepsini çözeceğiz; çünkü bizim bir ahdimiz var: Bu şehir de asfaltsız yer kalmayıncaya kadar biz çalışmalarımızı aşkla muhabbetle yapmaya devam edeceğiz. Yenilenen bu caddemiz de tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun.’’ dedi.

Mahallesindeki sorunlu noktalarda yaptığı çalışmalardan ötürü Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür eden Üçtutlar Mahalle Muhtarı Mehmet Bölükbaş “1969’da kurulan bir mahalleyi düşünün. Hala o zamanda yapılan altyapıyı kullanıyoruz. İmarın genişlemesi ve ağır tonajlı araçların bu yollardan geçişi sıklaştıktan sonra bu yoldaki sıkıntı tamamen meydana çıktı. Allah razı olsun, sevgili Başkanımızdan. Durumu kendilerine izah ettik ve buraya bu hizmeti getirdi. Kendilerine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. ‘’ dedi.

İnceleme ziyaretinde AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, Üçtutlar Mahalle Muhtarı Mehmet Bölükbaş ve Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürü Miktat Yıldırım da hazır bulundu.