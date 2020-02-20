Bina önü “acil toplanma yeri” olarak seçilmemiş

Dün birinci sayfamızdan, “9 katlı binanın önü acil toplanma yeri olarak belirlendi”, 9. sayfamızdan ise “Yüksek binanın önü acil toplanma yeri olabilir mi?” başlığıyla verdiğimiz haberle ilgili yazılı bir açıklama yapan İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Elvan Kaya, söz konusu yerin kendileri tarafından belirlenmediğini, tabelanın da bir başka kurum tarafından çakıldığının anlaşıldığını bildirdi.

AFAD Müdürü Elvan Kaya, şu açıklamayı yaptı:

“İlgili haberde geçen acil toplanma alanı tabelasının olduğu yer/bina, Kurumumuz (AFAD-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) tarafından seçilmemiş olup; böyle bir tabela AFAD tarafından kullanılmamaktadır.

Tabela AFAD Başkanlığımızın belirlediği Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı tabela standartlarına da uymamakla birlikte, Belediyemiz tarafından da çaktırılmamıştır.

Toplanma alanları ikincil bir afetten etkilenmeyecek güvenli alanlardan seçilmeye çalışılmaktadır. AFAD’ın kullandığı tabelalar üzerinde kare kod, koordinat bilgisi ve numarası bulunmakta olup, E-Devlet üzerinden de erişim sağlanabilmektedir.

Habere konu levhanın başka bir kurum tarafından kendi amaçlarına hizmet için astırıldığı anlaşılmış, haberiniz üzerine kurum uyarılarak o mahallede yaşayan vatandaşlarımızın yanıltılmaması için levhanın kaldırılması istenilmiştir.”

Öte yandan, haberimiz ve AFAD’ın uyarısı üzerine, söz konusu tabelanın dün sabah söktürüldüğü görüldü.

(Erkan BAYATLI)