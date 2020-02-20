Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
115642
ALTIN
317.542
DOLAR
6.1029
STERLİN
7.8602
EURO
6.5856

Bina önü “acil toplanma yeri” olarak seçilmemiş

Bina önü “acil toplanma yeri” olarak seçilmemiş AFAD İl Müdürü Elvan Kaya, dünkü haberimize konu olan apartman önünün kendilerince seçilmediğini ve tabelanın da bir başka kurum tarafından çakıldığının anlaşıldığını belirterek, toplanma alanlarının ikinci bir afetten etkilenmeyecek güvenli alanlardan seçildiğini, AFAD’ın tabelalarının üzerinde, kare kod, koordinat bilgisi ve numarasının bulunduğunu söyledi.

Bina önü “acil toplanma yeri” olarak seçilmemiş

Bina önü “acil toplanma yeri” olarak seçilmemiş AFAD İl Müdürü Elvan Kaya, dünkü haberimize konu olan apartman önünün kendilerince seçilmediğini ve tabelanın da bir başka kurum tarafından çakıldığının anlaşıldığını belirterek, toplanma alanlarının ikinci bir afetten etkilenmeyecek güvenli alanlardan seçildiğini, AFAD’ın tabelalarının üzerinde, kare kod, koordinat bilgisi ve numarasının bulunduğunu söyledi.

20 Şubat 2020 Perşembe 22:50
Bina önü “acil toplanma yeri” olarak seçilmemiş

Dün birinci sayfamızdan, “9 katlı binanın önü acil toplanma yeri olarak belirlendi”, 9. sayfamızdan ise “Yüksek binanın önü acil toplanma yeri olabilir mi?” başlığıyla verdiğimiz haberle ilgili yazılı bir açıklama yapan İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Elvan Kaya, söz konusu yerin kendileri tarafından belirlenmediğini, tabelanın da bir başka kurum tarafından çakıldığının anlaşıldığını bildirdi.

AFAD Müdürü Elvan Kaya, şu açıklamayı yaptı:

“İlgili haberde geçen acil toplanma alanı tabelasının olduğu yer/bina, Kurumumuz (AFAD-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) tarafından seçilmemiş olup; böyle bir tabela AFAD tarafından kullanılmamaktadır.

Tabela AFAD Başkanlığımızın belirlediği Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı tabela standartlarına da uymamakla birlikte, Belediyemiz tarafından da çaktırılmamıştır.

Toplanma alanları ikincil bir afetten etkilenmeyecek güvenli alanlardan seçilmeye çalışılmaktadır. AFAD’ın kullandığı tabelalar üzerinde kare kod, koordinat bilgisi ve numarası bulunmakta olup, E-Devlet üzerinden de erişim sağlanabilmektedir.

Habere konu levhanın başka bir kurum tarafından kendi amaçlarına hizmet için astırıldığı anlaşılmış, haberiniz üzerine kurum uyarılarak o mahallede yaşayan vatandaşlarımızın yanıltılmaması için levhanın kaldırılması istenilmiştir.”

Öte yandan, haberimiz ve AFAD’ın uyarısı üzerine, söz konusu tabelanın dün sabah söktürüldüğü görüldü.

(Erkan BAYATLI)

İlgili Haberler
Körfez Çorumlular Platformu 92’nci kez bir araya geldi
Körfez Çorumlular Platformu 92’nci kez bir araya geldi
Yücel Arzen'den duygu dolu konser
Yücel Arzen'den duygu dolu konser
İsmail Kakaç İlkokulu’nda okuma-yazma seferberliği
İsmail Kakaç İlkokulu’nda okuma-yazma seferberliği
İlke Haus’un temelleri atıldı
İlke Haus’un temelleri atıldı
Başkan Aşgın’dan Yusuf Ahlatcı’ya: “Sen de var mısın?”
Başkan Aşgın’dan Yusuf Ahlatcı’ya: “Sen de var mısın?”
Döner, pide, pizza, lahmacun
Döner, pide, pizza, lahmacun
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim