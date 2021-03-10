Bin 35 olaydan 989’u aydınlatıldı

Emniyet Müdürlüğü tarafından 2021 yılının Ocak ve Şubat aylarında yapılan çalışmalarla ilgili genel bir değerlendirmede bulunuldu.

Yapılan açılamaya göre, Ocak ve Şubat’ta 3 kasten adam öldürme olayında 6 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edilirken, genel güvenliğin tehlikeye sokulması ve mala zarar verme olaylarını gerçekleştiren 19 şahıs, olaylarda kullandıkları suç aleti 5 silah ile birlikte, ateşli silah ve kesici aletle kasten yaralama olaylarını gerçekleştiren 59 şahıs olaylarda kullandıkları suç aleti 46 silah ile birlikte yakalanarak adli mercilerce sevk edildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“2021 yılı ilk 2 ayında ilimizde meydana gelen ateşli silahla yağma olayında 3 şahıs olayda kullandıkları suç aleti 1 silah ile birlikte yakalanarak adli mercilerce sevk edilmiştir.

İl geneli malvarlığına karşı ilk 2 ayında işlenen 307 olaydan 218 olay aydınlatılmış, 89 olayın aydınlatma çalışmaları devam etmektedir. Çorum ilimiz % 71 aydınlatma oranı ile % 50 olan Türkiye geneli aydınlatma ortalamasının oldukça üzerinde bulunmaktadır.

Asayiş suçu kapsamında mahkemelerden gelen 203 yakalama müzekkeresinden, 125 şahıs yakalanarak adli mercilerce sevk edilmiştir.

Kayıp olan 49 şahıstan 44 şahıs bulunmuş, 5 şahsı arama çalışmaları devam etmektedir.

Meydana gelen olaylarla ilgili, olayların faili 92 yaşı büyük, 19 yaşı küçük olmak üzere toplam 111 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, adli işlemleri tamamlanarak adli mercilerce sevk edilmiştir.

2021 yılı ilk 2 ayında meydana gelen olaylarda, huzur uygulamalarında, asayiş kapsamlı şok uygulamalarda, ihbar ve şüphe üzerine, Asayiş, KOM, Narkotik Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından; il merkezinde 39 ruhsatsız tabanca, 48 ruhsatsız av tüfeği, 15 kurusıkı tabanca, 26 kesici alet olmak üzere toplam 128 suç aleti ele geçirilmiştir.

İlçelerimizde; 7 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 5 kesici alet olmak üzere toplam 18 suç aleti ele geçirilmiştir.

İlimiz genelinde 46 ruhsatsız tabanca, 51 ruhsatsız av tüfeği, 18 kurusıkı tabanca, 31 kesici alet olmak üzere toplam 146 suç aleti ele geçirilmiştir.

Emniyet Müdürlüğümüze bağlı birimlerimiz, vatandaşlarımızın huzurunun, can ve mal güvenliğinin devamının sağlanması amacıyla 24 saat esasına göre çalışmalarına devam edecektir.” (Haber Merkezi)

