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Bin 200 öğrenciden Mehmetçiğe "komando andı" ile selam

Çorum, Samsun ve Sinop'ta yapılan etkinliklerde Barış Pınarı Harekatı'na destek verildi.

Bin 200 öğrenciden Mehmetçiğe "komando andı" ile selam

Çorum, Samsun ve Sinop'ta yapılan etkinliklerde Barış Pınarı Harekatı'na destek verildi.

19 Ekim 2019 Cumartesi 13:12
Bin 200 öğrenciden Mehmetçiğe "komando andı" ile selam

Harekata destek vermek için kent merkezindeki Mehmetçik Lisesinde bir araya gelen bin 200 öğrenci, yaklaşık bir hafta beden eğitimi ve müzik öğretmenlerinin desteğiyle Komando Andı'nı okumak için hazırlık yaptı.

"Mehmetçik'ten Mehmetçik'e selam" sloganıyla hazırlık yapan öğrenciler, bugün son ders zilinin çalmasıyla okul bahçesinde toplandı. 

Hep bir ağızdan Komando Andı'nı okuyan öğrenciler, ardından asker selamı vererek Suriye'nin kuzeyinde sınır ötesi operasyon yürüten Barış Planı Harekatı'na katılan askerler ile diğer bölgelerdeki Mehmetçiklere selam gönderdi. 

Beden Eğitimi Öğretmeni Halil Geylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan dönemde öğrencilerde mili bilinç oluşturmak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini söyledi. 

Öğrencilerin Komando Andı'nı birlikte başarıyla okuduklarını dile getiren Geylan, "Allah Türk Silahlı Kuvvetlerimize (TSK) güç, kuvvet versin. Mehmetçik Lisesi öğretmen ve öğrencileri olarak sınır ötesinde görev yapan Mehmetçiklerimizin yanındayız." dedi. 

Samsun'un Terme ilçesinde de Terme İmam-Hatip Lisesi Mezunları Derneği ile Terme Belediyesinin katkılarıyla Barış Pınarı Harekatı'ndaki başarılar sebebiyle dua programı düzenledi. 

Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda, harekatın zaferle sonuçlanması için Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler ve dualar okundu. 

Etkinliğe, Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Ar, İlçe Müftüsü Recep Apaydın, Terme İmam-Hatip Lisesi Mezunları Derneği üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(AA)

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